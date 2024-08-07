Piyasa döngülerini takip eden bir gösterge, ayı sinyali verdi. Fakat şimdilik endişelenmeye gerek yok.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, 6 Ağustos’ta paylaştığı X gönderisinde zincir üstü analiz şirketinin “Boğa-Ayı Piyasa Döngüsü Göstergesi”nin Ocak 2023’ten beri ilk kez ayı sinyali verdiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde piyasadan bir haftadan kısa sürede 500 milyar doları silen büyük bir düzeltme yaşanmıştı. Ancak gösterge, geçmişte devam eden boğa piyasaları sırasında da bu sinyali verdiğinden dolayı endişelenmeye henüz gerek yok.

The Bull-Bear Market Cycle Indicator has flagged BEAR phase (high blue area) for the first time since January 2023. Other periods when it has flagged BEAR phases for a limited period have been the COVID sell-off (March 2020) and the Chinese mining ban (May 2021). It then… pic.twitter.com/hwJRFjJuFg — Julio Moreno (@jjcmoreno) August 6, 2024

Ayı Mı Boğa Mı?

Gösterge daha önce Kovid-19 pandemisinin patlak verdiği Mart 2020 ve Çin’in kripto para madenciliğini yasakladığı Mayıs 2021’de sahte bir ayı sinyali vermişti. Ancak Kasım 2021’de BTC’nin tepe yapmasının ardından başlayan ayı piyasasını doğru tahmin etmişti.

Çoğu altcoin’in hala ayı piyasasında olduğu doğru, fakat Bitcoin rekor fiyat seviyesinden yalnızca yüzde 22,5 geride seyrediyor. Analistler piyasanın ayı mı boğa mı olduğu konusunda kararsız.

Kripto yatırımcısı Philakone, BTC’nin bu döngüde tepe yapmış olmasına yüzde 25 ihtimal verdiğini söyledi.

Bu da büyük bir ayı piyasasının başladığı ve bir sonraki durağın 25-30 bin dolar aralığı olduğu anlamına geliyor. Piyasa paramparça olacak.

Teknik analist Titan of Crypto ise boğa piyasasını hala devam ettiğini öne sürdü. Yüzde 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesine dikkat çeken analist, “Bitcoin fiyatı bunun üzerinde kapattığı sürece boğa devam edecek,” yorumunda bulundu.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3 değer kazandı. BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.300 dolardan işlem görüyor.