Piyasa döngülerini takip eden bir gösterge, ayı sinyali verdi. Fakat şimdilik endişelenmeye gerek yok.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, 6 Ağustos’ta paylaştığı X gönderisinde zincir üstü analiz şirketinin “Boğa-Ayı Piyasa Döngüsü Göstergesi”nin Ocak 2023’ten beri ilk kez ayı sinyali verdiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde piyasadan bir haftadan kısa sürede 500 milyar doları silen büyük bir düzeltme yaşanmıştı. Ancak gösterge, geçmişte devam eden boğa piyasaları sırasında da bu sinyali verdiğinden dolayı endişelenmeye henüz gerek yok.

The Bull-Bear Market Cycle Indicator has flagged BEAR phase (high blue area) for the first time since January 2023.

Other periods when it has flagged BEAR phases for a limited period have been the COVID sell-off (March 2020) and the Chinese mining ban (May 2021). It then… pic.twitter.com/hwJRFjJuFg

— Julio Moreno (@jjcmoreno) August 6, 2024