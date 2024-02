Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz 7 günde yüzde 18’in üzerinde yükseldi. Uzun süredir ilk kez 50 bin doları geçen BTC, analistlere göre halving sonrası 200 bin dolara kadar çıkabilir.

Analist Gert van Legen, en büyük kripto paranın geçmiş fiyat grafiklerini inceledi. Geçmiş döngüleri güncel döngü ile kıyaslayan Legen, ilginç sonuçlara ulaştı.

Kripto paranın tüm zamanlar grafiğine Fibonnacci seviyelerini uygulayan analiste göre BTC, 1.618 ayı piyasası uzatmasını geçtiği tüm örneklerde, sonraki 1-3 ay içinde 2.272 seviyesinde zirve yaptı.

BTC grafiğinde 1.618 uzatması mevcut durumda 62.300 dolarda yer alıyor. Bitcoin, direnç işlevi görecek bu seviyeyi geçebilirse, 2.272 seviyesine kadar yükselebilir.

Söz konusu seviye ise güncel grafikte 200 bin dolar ile kesişiyor.

History:

when $BTC broke the 1.618 bear market extension, it always topped at the 2.272 extension within 1-3 months.

Extrapolation:

when $BTC breaks the 1.618 at $62.3k, within 1-3 months price already tops at ~$200k (2.272).

Legenda:

🟢 Struggle to overcome the 0.618-0.786… pic.twitter.com/oMoWXtv6A9

— Gert van Lagen (@GertvanLagen) February 14, 2024