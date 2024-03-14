Yükseliş ivmesini korumayı sürdüren Bitcoin, her gün kaç kişiyi milyoner ediyor?

Bitcoin, ABD’de spot borsa yatırım fonları (ETF) onaylandığından beri, çok kısa düzeltmeler hariç neredeyse sürekli yükseldi. Son 24 saatte yüzde 8,5 değer kazanan BTC, 73 bin doların üzerinde seyrediyor.

Yıl başından beri yüzde 64 yükselen BTC’nin güncel fiyat hareketi sayesinde neredeyse her coin sahibi kâr etmiş durumda. Peki Bitcoin, her gün kaç kişiyi milyoner ediyor?

Bitcoin Milyonerlerinin Sayısı Yükselişte

Kripto para ve blockchain veri platformu Kaiko, milyoner ünvanını kazanan günlük BTC adresi sayılarını inceledi. Kaiko’ya göre, her gün ortalama 1.500 kişi BTC milyoneri oluyor.

Sayı oldukça etkileyici. Ancak Kaiko’ya göre hala boğa piyasası seviyelerinde değil.

Önceki boğa döngüsü olan 2021 boğa piyasasında her gün ortalama 4 bin kişi milyoner oluyordu. Bitcoin, 20 bin doları geçerek başladığı döngüde 69 bin dolara kadar yükselmişti.

Kaç Milyoner Var?

Bitinfocharts verilerine göre, en az 1 milyon dolar değerinde BTC bulunduran adres sayısı, 13 Mart itibarıyla 120.473’e yükseldi. Bunların 11.379’unu 10 milyon doların üzerinde değerde adresler oluşturuyor.

Bitcoin milyonerlerinin sayısı, 2024 boğa piyasası başlamadan hemen önce, Aralık 25’te 97.280 ölçülüyordu. Yani milyoner sayısı, bu tarihten beri yüzde 25’ten fazla arttı.

Bitcoin adreslerinin hareketleri ve bakiyeleri açık olarak yayınlandığından dolayı, milyoner sayısı gibi veriler okunabiliyor. Ancak anonimlik özelliğinden dolayı bu milyonerlerin kimler olduğunu tespit etmek, sadece blockchain bilgileriyle mümkün değil.