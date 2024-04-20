Yeni tamamlanan halving, madenciler ve yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Bitcoin’in uzun süredir heyecanla beklenen dördüncü halving’i geçtiğimiz gece nihayet gerçekleşti.

Bitcoin blok ödülllerini 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düşüren halving, sektör için önemli bir olayı temsil ediyor. Halving sonucunda günlük üretilen BTC miktarı da 900’den 450 civarına geriledi. Halving, son BTC 2140 yılında üretilene kadar her dört yılda bir gerçekleşmeye devam edecek.

Bitcoin Halving Neden Önemli?

Bitcoin’in 840 bininci blokunda tetiklenen dördüncü halving, BTC fiyatında dalgalanmayı başlatacağı beklentisi nedeniyle önem taşıyor. Bu beklentinin ardında arzın azalması ve talep aynı kalsa dahi daha değerli olacağı öngörüsü yatıyor.

Halving’e doğru birikim adreslerine yatırılan yüklü miktardaki BTC de bu beklentiyi ortaya koyuyor. Bitcoin, halving’e doğru ciddi bir dalgalanma gösterdi ve bir haftada 70 bin doların üzerinden 60 bin doların altına geriledi. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 64 bin dolar sınırından işlem görüyor.

Halving arzın büyüme oranını yavaşlatıyor, bu da zaman zaman hash oranında geçici gerilemelere yol açabiliyor. Görece daha eski ve verimsiz ekipmanlara sahip madenciler, artık kâr edemedikleri için operasyonlarını durduruyorlar. Hash oranındaki geçici düşüşe de bu durum yol açıyor.

Bitcoin has oranı, haber yayın saati itibarıyla 632 EH/s ölçülüyor. Bitcoin madenciliği zorluğu da 86,39 trilyona ulaşarak rekor kırdı.

Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto, halving mekanizmasını itibari paraların sürekli değer kaybına çözüm olarak geliştirdi. Şimdiye kadar dört kez gerçekleşen halving, BTC’yi dezenflasyonist bir varlık olarak konumlandırmaya devam ediyor.