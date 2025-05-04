Bitcoin’in kripto para piyasasındaki payı yüzde 64’e ulaşarak dikkat çekici bir seviyeye yükseldi. Analist Rekt Capital’e göre bu artış, BTC’nin uzun vadeli yükseliş trendinde son aşamaya girildiğini gösteriyor. Ardından, piyasada altcoin’lerin öne çıktığı yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Bitcoin Dominance (BTC hakimiyeti), yatırımcıların risk tercihlerini ölçmekte kullanılan önemli bir gösterge. Oranın artması, sermayenin BTC’ye kaydığını ve yatırımcıların daha temkinli hareket ettiğini gösteriyor. Ancak geçmiş veriler, bu tarz yükselişlerin genellikle altcoin sezonunu tetiklediğine işaret ediyor.

En Son 2021’de Görüldü

Analist Rekt Capital, yüzde 64 seviyesinin destek olarak korunması halinde BTC’nin piyasa payının yüzde 71’e kadar çıkabileceğini belirtti. Bu oran, en son 2021 boğa piyasasında görülmüştü. Uzmanlar, BTC’nin piyasa hakimiyetinde son bir sıçrama sonrası altcoin’lere yönelimin başlayacağını öngörüyor.

Mevcut durumda Bitcoin’in piyasa payı yüzde 63,8 seviyesinde. Eğer tahminler doğru çıkarsa, kısa süre içinde yüzde 71 seviyesine ulaşılabilir. Analist ise süreci “final geri sayımı” olarak nitelendirdi.

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BTC fiyatı, nisan ayında 75.000 doların altına düştükten sonra toparlanarak 97.000 doların üzerine kadar yükseldi. Bu yükseliş, büyük yatırımcıların alımlarını artırdığı döneme denk geldi.

Öte yandan, halving sonrası gelir baskısı yaşayan madenciler, son günlerde yaklaşık 850 milyon dolar değerinde BTC sattı. Bu durum, piyasa üzerindeki arz baskısını artırabilir.