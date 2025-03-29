Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %62’ye yükselerek, yatırımcıların altcoin’lerden ziyade BTC’ye yöneldiğini gösterdi. Altcoinler, düşük likidite, düzenleyici baskılar ve büyük kurumların BTC’yi benimsemesi nedeniyle zorlanıyor. Analistler, altcoin sezonunun gelip gelmeyeceğini tartışırken, Bitcoin’in piyasa liderliğini koruması bekleniyor.

Bitcoin Hakimiyeti Altcoinleri Gölgeliyor

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, Şubat 2021’den bu yana en yüksek seviye olan %62’ye ulaştı. Bu yükseliş, altcoinlerin Bitcoin’den daha fazla değer kazandığı “altcoin sezonu” beklentilerini boşa çıkardı.

Altcoin Sezon Endeksi, 18 seviyesinde bulunuyor. Endeksin 25’in altında olması, piyasada Bitcoin’in üstünlüğünün devam ettiğini gösteriyor.

Yatırımcılar Altcoin’lere Yönelmiyor

Genellikle yatırımcılar, Bitcoin’den elde ettikleri kârları Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi altcoinlere aktarıyor. Ancak son dönemde beklenen altcoin hareketliliği gerçekleşmedi.

Ethereum’un spot ETF’leri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanmasına rağmen ETH fiyatında ciddi bir artış görülmedi.

Solana, düşük işlem maliyetleri ve hızlı işlem süreleri sayesinde NFT ve DeFi ekosisteminde büyüme sağladı. Ancak piyasa düzeltmeleri ve likidite endişeleri SOL fiyatını yukarı taşıyamadı.

Bazı analistler, düzenlemelerde bir değişiklik olmazsa Bitcoin’in hakimiyetini sürdüreceğini savunuyor. Ancak geçmişte olduğu gibi, Bitcoin fiyatı stabil hale geldiğinde altcoin sezonunun başlaması mümkün olabilir.

Bitcoin Gücünü Koruyor, Altcoin’ler Beklemede

Enflasyon, faiz kararları ve Bitcoin ETF işlem hacimlerindeki artış, BTC’yi altcoinlere kıyasla daha güçlü hale getiriyor.

Ancak bu durum, altcoinlerin tamamen umutsuz olduğu anlamına gelmiyor. Fetch.ai (FET) ve Render Network (RNDR) gibi yapay zeka ve Web3 projeleri BTC istikrar kazandığında ivme kazanabilir.

Öte yandan, Ethereum’un beklenen yükseltmesi, ekosistemine olan ilgiyi yeniden canlandırarak altcoin sezonuna kapı aralayabilir. Şimdilik Bitcoin, piyasanın gidişatını belirlemeye devam ediyor.