Kripto piyasasında düzeltmeler yaşansa da Bitcoin gücünü korurken birçok altcoin yeniden ayı piyasasının dip seviyelerine geriledi.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti şu anda yüzde 62’nin üzerine çıkarak Mart 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu oran, Bitcoin’in yüzde 29’luk fiyat düzeltmesine rağmen korundu.

TradingView verilerine göre, 3 Şubat’ta bu seviyenin üzerine kısa süreli bir sıçrama yaşandı, ancak bu izole bir hareket olarak kaldı. Son dönemdeki artışlar ise daha istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Aralık ayı başlarında Bitcoin’in piyasa payı yüzde 55’e kadar gerilemiş ve bu durum yeni bir “altcoin sezonu” beklentisini doğurmuştu. Ancak bu senaryo gerçekleşmedi ve BTC hakimiyeti giderek arttı.

Matrixport, 12 Mart’ta yayınladığı raporda, “Bitcoin hakimiyeti yeni bir döngü zirvesine ulaştı ve önceki en yüksek seviyesini aşarak altcoin rallisinin kısa ömürlü olduğunu gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Raporda ayrıca, Bitcoin’in bir sonraki yükseliş hamlesinin biraz daha zaman alabileceği ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) şahin tutumunu sürdürebileceği belirtildi.

Analistler, Bitcoin hakimiyetinin yüzde 70 seviyesini döngü zirvesi olarak görüyor. Bu seviyenin aşılması, altcoinlerin yeniden güç kazanmaya başlamasının sinyalini verebilir. Ancak şu an için bu ihtimal uzak görünüyor. Zira birçok altcoin, önceki zirvelerine kıyasla yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetmiş durumda.

