Grayscale analistleri, kripto fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükselebileceğini düşünüyor.

Bitcoin, Grayscale Research’e göre ABD ekonomisi resesyondan tehlikesinden kurtulursa bu yıl rekor tazeleyebilir.

Grayscale Bitcoin Rallisi Bekliyor

Grayscale analistleri, 8 Ağustos’ta yayınlanan araştırma raporunda ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabilecek durumda olduklarını öne sürdü.

Analistlere göre ABD siyasetinde kriptoya karşı değişen tutum, önceki döngülerden farklı olarak fiyat risklerini azaltabilir.

ABD’de listelenen borsa yatırım ürünlerine sürekli talep bulunurken, altcoin piyasası yatay bir seyir izliyor. Tüm bu faktörler, ekonomik koşullar önceki döngülere kıyasla daha zayıf olsa dahi, kripto yatırımcılarının zararını sınırlandırabilir.

Grayscale, piyasadaki istikrarın büyük oranda makroekonomik göstergeler ve merkez bankalarının eylemlerine dayalı olduğunu vurguladı. Fed’in eylül ayında düzenleyeceği (faiz politikasını değiştirme ihtimali bulunan) toplantı ve Jackson Hole Sempozyumu, piyasanın yönünü belirleyebilir.

Grayscale Research, Bitcoin’in uzun vadede potansiyeli olan bir yatırım aracı olduğu görüşünü koruyor. Hatta ekonomik kriz, Bitcoin’in konumunu güçlendirebilir.

Düzeltme ETH’yi Vurdu

Hafta başında küresel finans piyasalarında yaşanan düzeltme, kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıkların fiyatlarında çakılmaya yol açtı. ABD tahvilleri ve Japon yeni gibi güvenli limanlar ise yükselişe geçti.

Hem Bitcoin hem de Ether düştü. Ancak ETH’nin düşüşü daha sert oldu. Sürekli vadeli Ether sözleşmeleri, çok yüksek oranda uzun pozisyonlardan oluşuyordu. Bu pozisyonların bir kısmının tasfiye edilmesi, ETH düzeltmesini de derinleştirdi. Jump Crypto ve Paradigm gibi şirketlerin ETH satması da düşüş trendine katkı sağladı.

Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 61 bin doların hemen altından işlem görüyor. Ether ise 2.650 dolarda seyrediyor.