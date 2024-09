Bitcoin grafiğinde oluşan ters H&S formasyonu yükselişe işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı yaklaşık bir haftadır yükseliyor. Son yedi günde yüzde 7’den fazla değerlenen BTC, iki gündür 63 bin dolar bandından konsolide oluyor.

En büyük kripto para, analistlere göre yakında yükselmeye devam edecek.

Popüler kripto para analisti Titan of Crypto, 24 Eylül tarihli X gönderisinde BTC/USD paritesinin aylık grafiğini yorumladı. Analist, grafikte ters baş ve omuzlar formasyonu (H&S) oluştuğunu tespit etti.

H&S formasyonu, ikinci tepenin diğer ikisinden daha yüksek olduğu üç tepe ile oluşuyor. Bir dönüş formasyonu olan H&S, trendin yükselişten düşüşe değişeceğine işaret ediyor.

Ters H&S formasyonu ise fiyatın üç kez dip yapmasıyla oluşuyor. Ters H&S, boğa piyasası sinyali olarak yorumlanıyor.

Formasyonu değerlendiren Titan of Crypto, BTC’nin altı haneli fiyatları hedeflediğini düşünüyor.

Bitcoin fiyatının 127 bin dolara ulaşması, değerinin tam olarak ikiye katlanması anlamına geliyor.

#Bitcoin $127,000 Minimum Target? 🎯#BTC appears to be forming a Head & Shoulders pattern on the inverted chart.

Breakout around $75k first and then moon 🌕 pic.twitter.com/NYQUj3TOcE

— Titan of Crypto (@Washigorira) September 24, 2024