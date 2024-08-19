67.000 dolarlık güçlü destek seviyesinde tutunamayan ve 5 Ağustos’ta 50.000 doların altına kadar gerileyen Bitcoin’de belirsizlik sürüyor.

Ağustos ayının şimdiye kadarki bölümünde çoğunlukla 58.000 dolar ile 60.000 dolar aralığında işlem gören Bitcoin, aylık bazda %11,95 oranında değer kaybetti. Lider kripto para birimi yıl başından bu yana ise %38,15 oranında değer kazandı.

2024’ün yaz ayları boyunca aşağı yönlü baskılanan Bitcoin’in (BTC) yılın kalan bölümünde ve 2025 yılında nasıl performans izleyebileceği merak ediliyor. Gelin Bitcoin Gökkuşağı Grafiği’nin (Rainbow Chart) öngörülerine yakından bakalım.

Bitcoin Gökkuşağı Grafiği, Bitcoin fiyat hareketlerini logaritmik bir büyüme eğrisi üzerinde gösteren ve yatırımcı duyarlılığını çeşitli renklerle kodlayan bir analiz aracı. Bu grafik, piyasanın farklı fiyat seviyelerinde aşırı düşüşten aşırı yükselişe kadar olan duyarlılığını 9 farklı renkle yansıtıyor. Yatırımcılar, bu grafiği Bitcoin’in mevcut ve gelecekteki potansiyel fiyat hareketlerini değerlendirmek için kullanıyor.

Bitcoin Gökkuşağı Grafiği, varlığın Ağustos ayında Bitcoin’i “hala ucuz” ve “biriktir” bölgeleri arasında işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, Bitcoin’in bir süre daha yatay seyir izleyeceği ve olası bir kırılımın yükseliş yönünde olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Gökkuşağı Grafiği’ne göre, Bitcoin’in 2025’e 66.199,24 doların altında başlaması, 2024’ün geri kalanını yatay bir seyirle geçireceği veya yeni yıl öncesi bir düşüş yaşayabileceği anlamına gelir. Bu senaryo, 2024 yılının kalan aylarında beklenen yükseliş trendini geçersiz kılabilir.

Eğer Bitcoin, 2025 yılına 145.265,67 doların üzerinde girerse, yoğun bir yükseliş trendi başlayabilir ancak bu yükseliş trendinin istikrarsız olması bekleniyor. Öte yandan Bitcoin’in 2025 yılına 187.289,67 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmesi ise olası bir çöküşün habercisi olabilir.

Son olarak Bitcoin’in 2025 yılına 86.032,22 dolar ile 113.373,77 dolar aralığında başlaması, yeni bir destek seviyesi oluşturarak yıl içinde önemli kazançlar için sağlam bir zemin hazırlayabilir.