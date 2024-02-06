Bitcoin fiyatı için yapılan uzun vadeli ve kısa vadeli tahminlerden ilginizi çekebilecek bazılarını sizler için derledik.

Bitcoin fiyatı, SEC’in 10 Ocak’ta bir dizi Bitcoin ETF’sini onaylamasından beri öngörüldüğü gibi fiyat düzeltmesine devam ediyor. Fakat bu yıl gerçekleşecek halving, BTC fiyatına tek başına yön verebilir.

Bitcoin, 10-22 Ocak arasında yüzde 15 çakıldı. BTC, şubat ayının ilk beş gününde ise 42.500 dolar üzerindeki desteğe geri döndü. Fakat hiçbir fiyat aralığında uzun süre kalamadı.

İşte uzmanlardan 2024 yılı için 3 BTC fiyat tahmini.

Thielen: Yıl Sonuna Kadar 70 Bin Dolar

Dijital varlık araştırma şirketi 10X Research’ten Markus Thielen, geçtiğimiz günlerde Bitcoin fiyatının yıl sona ermeden 70 bin dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

Uygun makro ortam, para politikasında rüzgarı arkasına alması, ABD seçimleri ve ETF’lere yatırım yapmak isteyen TradFi yatırımcılardan gelen talebin gitgide artması göz önüne alındığında, Bitcoin’in 70 bin dolara ralliye başlaması makul görünüyor.

DecenTrader: Halving’e Kadar 37.800 Dolar

Kripto para piyasa araştırma platformu DecenTrader, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada Bitcoin’in halving’e kadar yüzde 10 daha değer kaybederek 37.800 dolara düşebileceğini, fiyat desteğini ise ancak halving sonrası bulabileceğini belirtti.

DecenTrader, “Bu da Bitcoin’in beklenen FOMO desteğini bulmadan önceki düzeltme aşamasından geçmesi için yaklaşık 30 günü olduğu anlamına geliyor” diye açıkladı.

DecenTrader’ın 2024’e bakışı ise genel anlamda olumlu.

Bitcoin’i Düşerken Satın Almak

Fiyat düşerken satın almak; hisse senedi, ETF ve kripto para gibi alınıp satılabilir varlıklar için kullanılan bir birikim stratejisi.

Finansal hizmetler sektöründe 30 yıl deneyimli Richard Best, Investopedia’da yayınlanan bir yazısında fiyat düşerken satın almayı öneriyor:

Fiyat düşerken satmak yerine satın almayı deneyin. Düzenli şekilde hisse biriktirmek -hisse düşerken bile- yatırımınızın dolar maliyetini ortalamanıza ve maliyet tabanı çok daha düşük bir portföy oluşturmanıza olanak sağlar.

CNBC’nin “Mad Money” programının sunucusu Jim Cramer, çok iyi bir Bitcoin destekçisi değil. Fakat o bile “Fiyat düşerken satın almalı” diyor.