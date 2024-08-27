Bitcoin, grafiğinde oluşan ender bir formasyona göre 2024 sonuna kadar 260 bin doları geçebilir.

Bitcoin (BTC), 27 Ağustos’ta hafif bir düzeltme geçiriyor. Son 24 saatte yüzde 2,4 düşen kripto para, haber yayın saati itibarıyla 62.300 dolar civarından işlem görüyor.

BTC kısa vadede sıkışıp kalmış gibi gözükse de analistler, orta vadede yükseliş öngörüyor.

Bitcoin’in Hedefi 260 Bin Dolar

Analist Gert Van Lagen, 26 Ağustos’ta paylaştığı X gönderisinde BTC/USD paritesinin haftalık grafiğini inceledi. Analist, grafikte üç yıldır oluşmakta olan fincan ve kulp formasyonu tespit etti.

Fincan ve kulp (cup and handle), teknik analizde kullanılan bir formasyondur. Bir varlığın önce düşmesi ve devamında tam da düşmeye başladığı seviyeye geri dönmesiyle oluşur. Başarı oranı çok yüksek olan formasyon, yükseliş sinyali olarak yorumlanır ve bir kırılma öngörülür. Formasyonun kulp kısmını oluşturacak bu kırılmada, fincanın derinliği kadar yükseliş beklenir.

Analiste göre BTC, bir önceki boğa piyasasının bitişinden beri geçen üç yılda önce düzeltme geçirdi, sonra ise taban seviyeler belirleyerek aşama aşama yükseldi.

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Fincanın dip noktasına gelen ilk taban seviye, BTC’nin Kasım 2022’de 15.400 dolar civarına gerilemesiyle belirlendi. Kripto paranın oradan yükseldiği 25.300 dolar ise ikinci taban seviyeyi temsil ediyor.

Nisan-Eylül 2023 arasında ikinci taban ile 30 bin dolar arasında geçen konsolidasyon üçüncü tabanı oluşturuyor. Grafiğe göre BTC, son birkaç haftadır gösterdiği performans ile 60 bin dolar bandını dördüncü taban olarak belirledi.

Analiste göre sırada kırılma var:

BTC dördüncü tabandan ayrıldığı zaman şimdiye kadar görülen en keskin yükselişlerden birini gerçekleştirecek.

Grafiğe göre BTC, bu kırılma ile yıl sonuna kadar 260 bin doların üzerine çıkabilir. Boğa piyasası desteği 53.700 dolarda bulunuyor. Kripto paranın olası bir düzeltmede 31 bin dolara gerilemesi, formasyonu geçersiz kılabilir.