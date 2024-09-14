Günün kazananları TAO, POL, THETA ve PEPE oldu.

Bitcoin fiyatı geçtiğimiz 24 saat boyunca yükselmeye devam etti. 60 bin doların üzerini test eden BTC, 60.500 dolara kadar yükseldi.

Altcoin’ler de yeşile döndü ve kripto piyasası bir günde 70 milyar dolardan fazla değer kazandı.

Bitcoin 60.500 Dolara Çıktı

Bitcoin, birkaç gündür sürdürdüğü yükseliş ivmesini hafta sonu da korudu. Son 24 saatte yüzde 3,4 değer kazanan BTC, 60.500 doları test etti.

BTC, haber yayın saati itibarıyla 59.800 dolardan işlem görüyor. Kripto paranın piyasa değeri 1,18 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti ise yüzde 54’ün üzerinde ölçülüyor

Altcoin Piyasası Yemyeşil

Çoğu altcoin Bitcoin’i izleyip yukarı yöneldi. Ether (ETH), yüzde 2,9 değer artışıyla 2.420 dolara ulaştı. BNB ise 550 doları geçti.

DOGE, TON, AVAX, LINK, PEPE, TAO ve IMX gibi kripto paraların tümü değer kazandı. TRX, değer kaybeden ender kripto paralar arasında yer alıyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri de 70 milyar dolar arttı ve CoinMarketCap verilerine göre 2,09 trilyon dolara ulaştı.