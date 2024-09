Bitcoin cuma günü 53 bin doların altını test etti. Fiyat daha da düşebilir mi?

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda ciddi bir düzeltme geçirerek 50 bin doların altını test etti. Oradan seken ve birkaç haftada 65 bin dolara kadar çıkan BTC, kontrolü yeniden ayılara bırakmış gibi duruyor. En büyük kripto para, son yedi günde yüzde 5,7 değer kaybetti.

Peki Bitcoin nereye kadar düşecek? Dip ne zaman yapacak? İşte önde gelen üç tahmin.

Kripto analisti Astronomer Zero, Bitcoin’in 58 bin doların üzerinde seyrettiği perşembe günü bir tahminde bulundu. Analist, madencilerin elektrik giderlerinin BTC için çalışan bir dip seviye olduğunu öne sürdü.

Madenciler bir Bitcoin’i mevcut durumda 57 bin dolar karşılığında üretiyor. Ancak BTC, tahminin açıklanmasından sonra aynı gün 4 bin dolar düştü. BTC hala 55 bin dolar bandında seyrediyor.

$BTC

The weekly hash ribbons, another 100% accurate bottom signal just flashed

To finish up the data analysis considering whether this is a good time to buy, I included one more set of data analysis with once again powerful results (16 data points over the entire history of… https://t.co/H6CIcn0hOJ pic.twitter.com/6zwhZONPrM

— Astronomer (@astronomer_zero) September 6, 2024