Bitcoin cuma günü 53 bin doların altını test etti. Fiyat daha da düşebilir mi?

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda ciddi bir düzeltme geçirerek 50 bin doların altını test etti. Oradan seken ve birkaç haftada 65 bin dolara kadar çıkan BTC, kontrolü yeniden ayılara bırakmış gibi duruyor. En büyük kripto para, son yedi günde yüzde 5,7 değer kaybetti.

Peki Bitcoin nereye kadar düşecek? Dip ne zaman yapacak? İşte önde gelen üç tahmin.

Bitcoin Madencilerinin Giderleri

Kripto analisti Astronomer Zero, Bitcoin’in 58 bin doların üzerinde seyrettiği perşembe günü bir tahminde bulundu. Analist, madencilerin elektrik giderlerinin BTC için çalışan bir dip seviye olduğunu öne sürdü.

Madenciler bir Bitcoin’i mevcut durumda 57 bin dolar karşılığında üretiyor. Ancak BTC, tahminin açıklanmasından sonra aynı gün 4 bin dolar düştü. BTC hala 55 bin dolar bandında seyrediyor.

$BTC The weekly hash ribbons, another 100% accurate bottom signal just flashed To finish up the data analysis considering whether this is a good time to buy, I included one more set of data analysis with once again powerful results (16 data points over the entire history of… https://t.co/H6CIcn0hOJ pic.twitter.com/6zwhZONPrM — Astronomer (@astronomer_zero) September 6, 2024

53.480 Dolar Fibonacci Seviyesi

Bitcoin’in bu seviyeye gerilemesi, ki cumartesi günü test etti, mart ayında ulaştığı rekor fiyat 73.500 dolara kıyasla yüzde 25 düşüşü temsil ediyor.

BTC, bu Fibonacci geri çekilme seviyesinde dip yaptıktan sonra yeni bir ralli başlatabilir.

Kritik Seviye 50 Bin Dolar

BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes’e göre BTC, en kötü senaryoda 50 bin dolara kadar düşebilir. Ancak Hayes, dün kısa pozisyonunu kapatarak düşüş değil yükseliş beklediğinin sinyalini verdi.

Popüler yatırımcı ve analist Peter Brandt, yalnızca fiyatın ne kadar düşebileceğinin değil, düzeltmenin ne kadar sürebileceğinin de sorgulanması gerektiğini söyledi. Brandt’e göre uzayan düzeltmeler, keskin düzeltmelerden daha fazla psikolojik zarara yol açabilir.

The last time Bitcoin closed lower than the present price was February 25, 2024. $BTC #Bitcoin

There are two dimensions to drawdowns – price and duration

Prolonged corrections can cause more emotional damage than can steep corrections pic.twitter.com/IVwEx2PHic — Peter Brandt (@PeterLBrandt) September 6, 2024