Zararını en aza indirmeye çalışan yatırımcılar, BTC’lerini 61.700-70.500 dolar aralığında satabilir.

Bitcoin (BTC), son haftaları 55 bin dolar ile 65 bin dolar arasında salındığı zayıf bir ivme ile geçirdi. Kripto para değil rekor kırmak, 70 bin dolara yaklaşmakta bile zorlanıyor.

IntoTheBlock’a göre BTC, 61.700 dolar ile 70.500 dolar arasından çok sayıda yatırımcının kripto para alması nedeniyle fiyat rekoru kıramıyor.

Bitcoin Yatırımcıları Zararda

Söz konusu fiyat aralığından neredeyse yedi milyon adres Bitcoin satın aldı. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 56.400 dolardan işlem görüyor. Dolayısıyla bu adreslerin tümü zarar etmiş durumda.

IntoTheBlock’a göre BTC, alım yapan yatırımcıların kümelendiği bölgelere yaklaştığında satış baskısı ile karşılaşıyor. Çünkü yüksekten alım yapan yatırımcılar, zararını kapatmaya çalışıyor. Yani BTC, 61.700 dolar ile 70.500 dolar arasında satış baskısıyla karşılaşabilir.

Bitcoin’in bu satış baskısından sıyrılmak için güçlü bir ivmeye ihtiyacı var. Ancak Bitcoin tarihsel olarak eylül ayını düşüş trendinde geçirme eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla gerekli ivmeyi bu ay yakalaması düşük ihtimal gözüküyor.

Bitcoin, eylül aylarında ortalama yüzde 4,5 değer kaybediyor. Kripto para, bu eylül ayı başladığından beri 60 bin dolar civarından 55 bin dolara kadar geriledi. BTC’nin yedi günlük değer kaybı yüzde 4,9 ölçülüyor.

Bitcoin piyasası hala boğa aşamasında, ancak fiyatını baskılayan bazı etkenler bulunuyor. Halving sonrası konsolidasyon, ABD’de yaklaşan başkanlık seçimi, devletlerin elinde bulunan ve satmaları muhtemel 33 milyar dolarlık BTC ve Mt. Gox’un hala devam eden iade süreci, bu etkenlerden bazıları.