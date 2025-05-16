Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan yükselişin ardından Bitcoin’de kâr satışları başladı.

Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant, uzun vadeli yatırımcıların yeniden satışa geçtiğine dikkat çekti.

CryptoQuant analistlerinden “Avocado onchain” takma adlı uzmana göre, Binary Coin Days Destroyed (CDD) verisi, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının son fiyat artışıyla birlikte kârlarını realize ettiğini gösteriyor. Bu metrik, cüzdanlarda uzun süre tutulan coin’lerin ne zaman ve ne yoğunlukta hareket ettiğini analiz ederek piyasa davranışlarını ölçüyor.

Uzun vadeli yatırımcıların aktifleşmesiyle yükselişe geçen Binary CDD, daha önce de Bitcoin’in yeni zirvelere çıktığı 2021 boğa sezonu ve 2024 yılının Mart ile Aralık aylarında benzer şekilde yüzde 0,8 seviyelerine ulaşmıştı. Şu anda ise bu oran yüzde 0,6 seviyelerinde seyrediyor.

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Uzmanlara göre bu durum, uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığını ve bu coin’lerin büyük olasılıkla kısa vadeli yatırımcılar tarafından alındığını gösteriyor. Eğer Binary CDD verisi yeniden yüzde 0,8 seviyesini aşarsa, bu satış baskısının devam edeceğine işaret edecek.

Bitcoin, hafta içinde ulaştığı yaklaşık 106 bin dolarlık zirvenin ardından bir miktar geriledi. Yazının kaleme alındığı an itibarıyla BTC fiyatı 103.629 dolara düşerken, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

Analistlere göre bu düzeltme doğal bir süreç olsa da, zincir üstü veriler orta-uzun vadede güçlü bir boğa koşusunun kapıda olduğunu gösteriyor.