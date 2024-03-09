Bitcoin boğa piyasasının başlamasıyla sayıları artan rekor fiyat tahminlerine bir yenisi daha eklendi.

Bitcoin, kısa süreli düzeltmelere rağmen neredeyse iki aydır aralıksız yükseliyor denebilir. BTC, 8 Mart’ta tarihinde ilk kez 70 bin doları geçti ve hala bu seviyenin çok yakınında seyrediyor.

Bitcoin’in haftalık değer artışı yüzde 11, aylık değer artışı ise yüzde 52 ölçülüyor. Etkileyici ralli ile birlikte altı haneli fiyat tahminlerinin sayısında da artış görmeye başladık.

Anthony Pompliano da altı hanelere çok yakında ulaşacağımızı düşünüyor.

Pompliano: Bitcoin 138 Bin Dolara

Bitcoin’in en büyük destekçilerinden, girişimci ve yatırımcı Anthony Pompliano, 5 Mart’ta Bitcoin’in geleceği hakkında CNBC’ye konuştu.

Pompliano’ya göre Bitcoin, geçmişte neredeyse her rekor kırışından sonra kısa sürede değerini ikiye katladı. Pompliano, bu sürecin en fazla 18 gün içinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Bitcoin’in bir önceki döngüde ulaştığı zirve fiyat seviyesi 69 bin dolardı. Pompliano, buna dayalı olarak BTC’nin mart sonu gelmeden 138 bin dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine yağan yatırımlar da Pompliano’nun beklentisini destekliyor. İşleme açıldıklarından beri büyük ilgi gören yeni Bitcoin ETF’lerin aldığı yatırım miktarı, her geçen gün katlanarak artıyor.

Bitcoin İçin Altı Haneli Fiyat Tahminleri

Pompliano, sektörde Bitcoin fiyatının kısa vadede altı hanelere ulaşacağını düşünen çok sayıda isimden yalnızca biri.

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin’e sınırsız desteğiyle biliniyor. Kiyosaki, geçtiğimiz günlerde BTC’nin 2024 sonuna kadar 300 bin dolara yükseleceğini söyledi.

Uzman yatırımcı Peter Brandt de altı hane bekleyenler grubunda. Brandt’e göre BTC, yıl sonuna kadar olmasa da bu boğa döngüsünde 200 bin dolara ulaşabilir.