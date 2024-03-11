Bitcoin kısa bir süre önce 71.600 doları aştı. Kripto para piyasasındaki mevcut boğa sezonu, 2021 yılındakinden farklı görünüyor.

Bu yazımızda Bitcoin’deki boğa sezonunun neden yeni başladığına dair 7 nedene yakından bakacağız.

Bundan sadece üç hafta önce, 12 Şubat’ta Bitcoin’in fiyatı 50.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Fundstrat Global Advisors Dijital Strateji Başkanı Sean Farrell bu konuda yaptığı açıklamada Bitcoin’de kısa vadede rallinin bir süre daha devam edebileceğini belirtti.

Sean Farrell bu konuda haklı çıktı.

Zira Bitcoin 12 Şubat’ta 50.000 doları geçtikten yaklaşık bir ay sonra 10 Mart’ta 71.600 doları aştı. Şimdi ise Bitcoin’in 71.000 doların üzerinde işlem görürken yükseliş trendini sürdürebileceğine dair 7 işaret daha var.

Fed Faizleri Düşürmeye Başlamadı Bile

Bitcoin fiyatı 2021 yılından sonra ilk kez tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Ancak Fed henüz faiz indirimine başlamadı bile. Bitcoin en son 69.000 bin dolara yükseldiğinde ABD dolarının arzı koronavirüs pandemisi kaynaklı likidite krizi sonrasında tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmişti.

Fakat Bitcoin bu kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ABD parasal genişlemeye gitmeden ulaştı.

CoinShares’in araştırma müdürü James Butterfill bu konuyla ilgili olarak ABC News’e yaptığı açıklamada Bitcoin’deki yükselişin ısrarlı bir şekilde yüksek faiz oranlarının olduğu bir dönemde geldiğine dikkat çekti. Ki bu da yükselişin parasal genişleme nedeniyle artan para arzından kaynaklanmadığını gösteriyor.

Bitcoin’deki 20.000 Dolarlık İlk Aylık Mum

Lider kripto para birimi geride bıraktığımız Şubat ayında 20.000 dolarlık devasa bir yükseliş yaşadı. Sonuç olarak Bitcoin’de 20.000 dolarlık aylık mum kapanışı gerçekleşti. Bu, Bitcoin’de şimdiye kadar görülmemiş bir durum.

Glassnode’un on-chain analiz ekip lideri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

İnanılmaz… Şubat 2024’te 19.840 dolarlık mumla, dolar bazında tarihteki en büyük aylık artış gerçekleşti. Böylelikle Bitcoin’in piyasa değeri 390 milyar dolar arttı. Bu, %47’lik kayda değer bir artış.

Kripto Paraların İşlem Hacmi Hafta Sonları Düşüşte

Kripto para analitik platformu Kaiko Research’ün Şubat ayında yayınladığı bir rapora göre hafta sonları kripto para piyasasının işlem hacminde kayda değer bir düşüş göze çarpıyor.

Kaiko Research verileri bu düşüşün 2018 yılından bu yana devam ettiğini bildirdi. Rapora göre Bitcoin’in haftalık işlem hacminde hafta sonlarındaki işlem hacminin payı 2018 yılında %23 seviyesindeyken 2023’te %17’ye geriledi.

Bu da hafta içerisinde faaliyet gösteren kurumların Bitcoin’e daha fazla ilgi gösterdiğini ve Bitcoin’i kullandığını gösteriyor. Kaiko Research bu düşüşün 2024 yılında da devam ettiğine dikkat çekti:

2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde, 1 Ocak ve 20 Şubat tarihleri arasındaki tüm BTC işlemlerinin yalnızca %13’ü hafta sonu gerçekleştirilmiştir. Bunu bölgelere göre sınıflandırdığımızda, hafta sonu yapılan işlemler hem diğer ülkelerde hem de ABD’de mevcut borsalarda azaldı.

2024 yılındaki bu düşüş aynı zamanda spot Bitcoin ETF’lerinin, piyasa üzerindeki etkisini yansıtıyor.

Boğa Koşusu Coinbase’te Kesintiye Yol Açtı

Borsa kesintileri ve çökmeleri genellikle boğa sezonu işareti olarak yorumlanır. Özellikle kullanıcı sayısının artmasıyla borsa altyapıları bu talebe yanıt vermekte zorlanıyor ve maalesef çökebiliyor.

Kısa bir süre önce San Fransisco merkezli kripto para borsası Coinbase, Bitcoin’deki yükseliş sırasında çöktü. Bu durum kripto para topluluğunda boğa sezonu işareti olarak yorumlandı.

Coinbase, kullanıcı sayısındaki artışa dayanamayarak çöktü ve kullanıcı bakiyeleri “0” olarak görüntülenmeye başladı. Konu kısa içerisinde çözüme ulaştırıldı. Çöküntünün ardından açıklamalarda bulunan Coinbase kurucusu ve CEO’su Brian Armstrong şunları kaydetti:

Uygulamalarımız yeniden düzeliyor. Kullanıcı trafiğimizde yaklaşık 10 kat artışa göre hesapladık ve yük testine tabi tuttuk. Ancak kullanıcı sayımız 10 katlık artışı aştı. Altyapımızı aşırı düzeyde tedarikli tutmak pahalıya mal oluyor. Bununla birlikte otomatik ölçeklendirme çözümleri üzerinde çalışmaya devam etmemiz ve kalan darboğazları ortadan kaldırmamız gerekecek.

Coinbase’teki bu kesinti, BTC fiyatının 2021 yılından bu yana ilk kez 60.000 doları aştığı dönemde geldi. Coinbase’teki bu kesintinin ardından BTC fiyatında 2.800 dolarlık bir düşüş yaşandı.

Bir Balina Coinbase’ten 1 Milyar Dolar Çekti

1 Mart 2024 tarihinde bir balina, Coinbase borsasından yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 16.000 BTC çekti. Görünüşe bakılırsa Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerindeyken dahi balinalar Bitcoin’lerini satmakla ilgilenmiyor. Bu da balinanın gelecekte daha büyük yükselişler beklediği şeklinde yorumlanıyor.

Borsalarda tutulan BTC miktarı da son 6 yılın en düşük seviyelerine geriledi ve bu eğilim kısa vadede sonlanacak gibi görünmüyor.

Bitcoin ETF’leri BTC Arzının %4’üne Sahip

BitMEX verilerine göre Mart ayı başında spot Bitcoin ETF’leri yaklaşık 776.464 BTC’ye sahipti. Bu da dolaşımdaki tüm BTC’lerin yaklaşık %4’lük kısmına denk geliyor. 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’leri aradan geçen iki aylık süreçte Bitcoin’in dolaşımdaki arzının önemli bir bölümünü kontrolüne geçirdi.

Arthur Hayes, Bitcoin ETF’lerinin Bitcoin’i yok edeceğine inanıyor. Ancak bu senaryo henüz gerçekleşmedi. Gerçek şu ki spot Bitcoin ETF’leri şu anda 12.000 BTC satın alırken Bitcoin’in günlük üretimi ise 900 BTC seviyesinde. Bu da BTC’de bir arz-talep şoku yaratıyor.

Grayscale Investments araştırma başkanı Zach Pandl konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bu talebi karşılamak için yeterli BTC yok ve bu nedenle doğal arz/talep dinamikleri fiyatları yükseltiyor.

ABD Kongresi Bankaların BTC Saklamasına İzin Verdi

ETF’ler, Bitcoin konusunda bireysel yatırımcılarla bir savaş halinde. Bu rekabete kısa bir süre içerisinde bankalar da katılacak. Dolayısıyla bu, önümüzdeki dönemde BTC fiyatında yeni astronomik artışlara yol açabilir.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nden Mike Flood kısa bir süre önce “yüksek düzeyde düzenlenmiş bankaların kripto para emanetçisi olarak hizmet vermesini engelleyen barikatları kaldırarak tüketicilerin korunmasını sağlayacak bir önerge sundu.

Böylelikle ETF ihraççıları ve bankalar Bitcoin saklama hizmetleri sunmaya başlayacak. Sonuç olarak bu durumun Bitcoin’in 21 milyonlar sınırlı arzı nedeniyle BTC’nin kıtlığını arttıracağına ve arz-talep şokunun devam edeceğine inanılıyor.