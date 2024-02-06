Bir uzmana göre Bitcoin’in 2020 döngüsü oldukça vasattı ve olması gerekenden uzak değer aralıklarında geçti. Fakat bir sonraki halving, Bitcoin fiyatını 280 bin dolara, hatta 300 bin dolara bile taşıyabilir.

Bu yılın nisan ayına gerçekleşmesi beklenen dördüncü blok ödülü yarılanması giderek yaklaşırken, Bitcoin fiyatının izleyebileceği yola ilişkin spekülasyonlar da artıyor.

Risk fonu Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards da konuyla ilgili konuştu. Edwards, Bitcoin’in halving sonrası 2020 döngüsünü taklit etmesi halinde, önümüzdeki yıla kadar 280 bin dolar değerlemeye ulaşabileceğini düşünüyor.

Bitcoin Boğa Sezonlarının En Kötüsü 2020

Bitcoin için 2020’de görülene denk sıra dışı bir performans beklemek, günümüz şartlarında oldukça iyimser bir tahmin olabilir. Ne var ki Edwards, 2020’yi Bitcoin tarihinin en kötü boğa piyasası olarak görüyor.

Edwards’a göre bu pek de etkileyici olmayan fiyat performansının iki önemli sebebi var: Madencilik ağında özellikle Çin’den kaynaklanan gerileme ve Fed’in mevcut sıkılaşma dönemindeki agresif tutumu.

If Bitcoin's post Halving returns are the same as 2020, we are looking at $280K Bitcoin next year. You might reasonably argue this cycle's returns are less than 2020. However, I believe the 2020 cycle performance was mediocre and an outlier. pic.twitter.com/pzOkAd0ORm — Charles Edwards (@caprioleio) February 5, 2024

Edwards, 2024’ün ise oldukça farklı bir görüntü çizdiğini düşünüyor. Nihayet parasal genişleme politikasına dönüldü ve Powell liderliğindeki Fed’in yalnızca bu yıl içinde üç kez faiz indirmesi bekleniyor. Fed’in güvercin tutumuyla doların zayıflaması öngörülürken, bu durum, tarihsel verilere bakıldığında neredeyse her zaman Bitcoin’in güçlenmesiyle sonuçlandı.

İşleme geçtiğimiz ay açılan spot Bitcoin ETF’lerine de dikkat çeken Edwards, yeni borsa yatırım ürünlerinin etkisini ise “ikinci halving”e benzetti.

Bitcoin İçin 300 Bin Dolar Tahmini

GLD ETF’nin 2004 yılında piyasaya sürülmesi sonrası altın piyasasında görülen büyümeye değinen kripto para analisti, piyasa değeri daha düşük Bitcoin’in yolun sonunda çok daha büyük kazanımlar elde etmiş olabileceğini söyledi.

Teknolojik yayılmanın hız kazanması da Edwards’ın bu pozitif bakış açısını güçlendiriyor. Bitcoin’in büyüme eğrisinin interneti dahi geçtiğini öne süren Edwards, günümüz dijital çağında piyasa hareketlerinin artık çok daha hızlı gerçekleştiğini belirtti.

Sözün özü, Edwards’a göre halving sonrasındaki 18 ayda Bitcoin yüzde 500 getiri sağlayabilir. Buna blok ödülü yarılandıktan sonraki 2-5 yılda ETF’lerin kendi başlarına sağlaması olası ek yüzde 300 değer artışı da eşlik edecek. Tüm bu faktörleri dikkate alan Edwards, Bitcoin fiyatının önümüzdeki birkaç yıl içinde 300 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor.