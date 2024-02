Bir uzmana göre Bitcoin’in 2020 döngüsü oldukça vasattı ve olması gerekenden uzak değer aralıklarında geçti. Fakat bir sonraki halving, Bitcoin fiyatını 280 bin dolara, hatta 300 bin dolara bile taşıyabilir.

Bu yılın nisan ayına gerçekleşmesi beklenen dördüncü blok ödülü yarılanması giderek yaklaşırken, Bitcoin fiyatının izleyebileceği yola ilişkin spekülasyonlar da artıyor.

Risk fonu Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards da konuyla ilgili konuştu. Edwards, Bitcoin’in halving sonrası 2020 döngüsünü taklit etmesi halinde, önümüzdeki yıla kadar 280 bin dolar değerlemeye ulaşabileceğini düşünüyor.

Bitcoin için 2020’de görülene denk sıra dışı bir performans beklemek, günümüz şartlarında oldukça iyimser bir tahmin olabilir. Ne var ki Edwards, 2020’yi Bitcoin tarihinin en kötü boğa piyasası olarak görüyor.

Edwards’a göre bu pek de etkileyici olmayan fiyat performansının iki önemli sebebi var: Madencilik ağında özellikle Çin’den kaynaklanan gerileme ve Fed’in mevcut sıkılaşma dönemindeki agresif tutumu.

If Bitcoin's post Halving returns are the same as 2020, we are looking at $280K Bitcoin next year.

You might reasonably argue this cycle's returns are less than 2020.

However, I believe the 2020 cycle performance was mediocre and an outlier. pic.twitter.com/pzOkAd0ORm

— Charles Edwards (@caprioleio) February 5, 2024