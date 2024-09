Bitcoin fiyatındaki yükseliş, enflasyonun gerisinde kalıyor olabilir.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para Bitcoin (BTC), bu yıl başında ABD’de işleme açılan spot borsa yatırım fonlarının (ETF) etkisiyle erken rekor kırdı. BTC fiyatı, halving’den bir ay önce, mart ayında 73.500 dolara ulaştı.

Ancak kripto para, aradan geçen aylarda yavaş yavaş gerilediği bir düşüş trendine girdi. BTC, eylül ayının büyük kısmını 57 bin dolar ile 60 bin dolar arasında dalgalanarak geçirdi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirmeye başlamasıyla BTC, nihayet yönünü tayin etti. 60 bin dolar civarından yükselmeye başlayan BTC, 64.600 dolara kadar çıktı. Haber yayın saati itibarıyla 63.550 dolardan işlem gören BTC, rekor fiyat seviyesinin yalnızca 10 bin dolar altında seyrediyor.

Güncel yükseliş ivmesinin başlamasıyla, yeni rekor beklentileri de arttı. Ancak Bitcoin, uzun vadeli hedefi olan 100 bin dolara ulaşsa dahi, reel değer bakımından önceki döngülerin gerisinde kalabilir.

Analist Luke Broyles, 23 Eylül tarihli X gönderisinde Bitcoin fiyatıyla ilgili ilginç bir detaya dikkat çekti.

Bitcoin, bir önceki fiyat rekorunu Kasım 2021’de 69 bin dolara yükselerek kırmıştı. Broyles’a göre, bu değer enflasyona uyarlanınca 2024 yılında 83 bin dolar ediyor.

#Bitcoin pumping up to $65,000.

Adjusted for inflation the 2021 ATH is $83,000.

By the time we have the next round of printing in the next 6-18 months it will be $95,000.

$100,000 nominal #BTC price in 2025 is (quite possibly) barely getting us to 2021 levels.

NGU = 👀

— Luke Broyles (@luke_broyles) September 23, 2024