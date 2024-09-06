ABD’li yatırımcılar bir haftadır ETF’lere talep göstermiyor.

Bu yılki boğa piyasasının önceki boğa piyasalarından epey farklı olduğunu artık kesin bir şekilde söyleyebiliriz. 2024 döngüsü, en azından fiyat rekorununu kırılma tarihi ve BTC’nin halving sonrası performansı bakımından diğer döngülerden ayrışıyor.

Yaklaşık bir haftadır düşüş trendini sürdüren BTC, geçtiğimiz saatlerde 55.300 doları test etti. Peki sebebi spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) mı?

ETF’lerden Kaçış Sürüyor

Bitcoin, yalnızca iki hafta önce Fed Başkanı Jerome Powell’in faiz indirim sözünün ve kripto dostu aday Donald Trump’ın seçimi önce götürmesinin etkisiyle yükseliyordu. BTC, 65 bin dolara kadar çıkmıştı.

Ancak işler ilerleyen günlerde hızla değişti ve BTC, aradan geçen sürede yaklaşık 10 bin dolar değer kaybetti. Fed’in bu ay beklendiği gibi faiz indireceği düşünülüyor, Trump ise yarışı önde götürmeyi sürdürüyor. Değişen tek şey, yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lere bakış açısı gibi duruyor.

Bitcoin ETF’lerden bu hafta net 500 milyon dolar çıktı. Salı günü bir günde 287,8 milyon dolar çekildi.

BTC Fiyatı Bu Yüzden Mi Düşüyor?

Bitcoin, mart ayında 73.500 dolara ulaşarak rekor kırdı. Kripto paranın bu seviyeyi geçip geçemeyeceği, tartışmaya devam edilen bir konu.

ETF’lerden fon çıkışı, BTC fiyatını negatif etkiliyor olabilir. Bitcoin ETF’ler dün ile birlikte art arda yedi işlem gününü kırmızı kapattı. Dolayısıyla ETF’ler, düzeltmenin asıl sebebi gibi duruyor.

Faiz indirimi ve Trump’ın zaferinin piyasa tarafından çoktan fiyatlandırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Eğer doğruysa, 2024 boğa piyasası çoktan bitmiş olabilir. Tabii Bitcoin’in işi bitmiş gibi duran zamanlarda kaç kez geri döndüğü de unutulmamalı.