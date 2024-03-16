Bitcoin, analistlere göre mevcut düzeltme sırasında 50 bin doların altına düşmeyecek.

Bitcoin (BTC) piyasasında 14 Mart’ta başlayan düzeltme, hafta sonu itibarıyla devam ediyor. Aynı gün 73.750 dolara ulaşarak rekor kıran BTC, düzeltme sırasında 67 bin doların altına geriledi. BTC, haber yayın saati itibarıyla 68 bin doların hemen üzerinden işlem görüyor.

En büyük kripto para, analistlere göre düzeltme sırasında 50 bin doların üzerine tutunacak.

Bitcoin 50 Bin Doların Altına Düşmeyecek

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, CNBC ile düzeltme öncesi gerçekleştirdiği röportaj sırasında, Bitcoin fiyatının olası bir düzeltmede ne kadar düşebileceğine değindi.

Novogratz, şöyle açıkladı:

50.000 – 55.000 doların altına gerileyeceğimizi sanmıyorum. Dramatik bir şey yaşanmadığı sürece, yeni tabanın bu fiyat aralığı olduğunu düşünüyorum.

Novogratz’a göre ilk gerçek düzeltme, spot Bitcoin ETF’leri negatif fon akışı kaydettiğinde başlayacak.

Yeni spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), en azından dokuz tanesi, işleme açıldıkları 11 Ocak’tan beri büyük ilgi görüyor. ETF’lerin bir günde 1 milyar dolar net yatırım aldığı dahi oldu.

Söz konusu ETF’lere giren net fon miktarı, düzeltmenin ertesi günü yüzde 80 oranında düştü. Ancak fonlar Farside verilerine göre 16 Mart itibarıyla pozitif fon akışını hala koruyor.

BTC İçin Taban 57 Bin Dolar

Popüler analist Michael van de Poppe, düzeltme sonrası Bitcoin’in fiyat hareketini yorumladı. Van de Poppe’a göre Bitcoin’in 70.500 dolarda dirence çarpıp durması, düşüş trendini doğruluyor.

Analist, BTC’nin düzeltme sırasında ne kadar düşebileceği konusunda Novogratz’den daha iyimser bir tahmine sahip. Van de Poppe, BTC’nin en fazla 57.000 – 61.000 dolar aralığına gerileyeceğini tahmin ediyor.

Van de Poppe’un analizinde dikkat çekici bir nokta ise, halving öncesi rallinin son bulduğunu düşünmesi. Analist, “Muhtemelen halving öncesi zirveyi gördük,” diye açıkladı. Bitcoin blok ödüllerini yarı yarıya azaltacak halving, nisan ayında gerçekleşecek.

Van de Poppe, “Altcoin yazı ufukta göründü,” diye ekledi.