CryptoQuant’ın boğa-ayı piyasa döngüsü göstergesi, Bitcoin piyasasının hala boğada olduğunu gösteriyor.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta sonu başlayan güçlü ralli ile dip yaptığının sinyalini veriyor. Trump suikasti öncesi 58 bin dolarda seyreden BTC, haber yayın saati itibarıyla 67 bin dolara yaklaştı.

CryptoQuant analistleri zincir üstü göstergelerin kısa vade için yükselişe işaret ettiğini söylüyor. Fakat bu yükseliş trendi, stablecoin likiditesi ve Bitcoin’e olan talepte artış yaşanmadığı için sürdürülemez olabilir.

Bitcoin Çoktan Dip Yapmış Olabilir

CryptoQuant, geçtiğimiz hafta BTC yeniden yükselmeye başlamadan önce, yatırımcıların iki günlük gerçekleşen zararının 2,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yatırımcıların zararına satış yapması, genelde fiyatın dip yaptığı anlamına geliyor.

Alman hükümeti ve kapatılan kripto para borsası Mt. Gox’un yol açtığı satış baskısının azalması da Bitcoin’in dip yaptığını doğruluyor. Almanya elindeki tüm Bitcoin’leri satarken, Mt. Gox’un iade süreci de büyük ölçüde tamamlandı.

Bitcoin yatırımcılarının gerçekleşmeyen kâr düzeyi, FTX’in iflas ettiği Kasım 2022’den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Geçtiğimiz hafta yüzde -17 ölçülen kâr düzeyi, bu hafta yüzde -5,7’ye yükseldi. Bu faktör de BTC’nin dip yaptığını onaylıyor.

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CryptoQuant’ın verileri Bitcoin’in hala boğa piyasasında olduğunu gösteriyor. Ancak BTC’nin fiyat rekoru kıracağı bir ralliye başlaması için, kripto paraya olan talebin artması gerekiyor. BTC’ye olan talep düzeyi ise hala sıfırın altında.

Benzer şekilde stablecoin likiditesi, özellikle de USDT’nin likiditesinin artması gerekiyor. Stablecoin’lerin bu ay yüzde 0’a yakın kalan büyüme oranında yükseliş gerekli.