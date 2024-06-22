Bitcoin, hafta sonu itibarıyla zayıf performansını sürdürüyor. Geçtiğimiz gece 63 bin doların altına gerileyen BTC, 22 Haziran’a 64.300 dolar bandında başladı. En büyük kripto para, son 24 saatte yüzde 2,6 değer kaybetti.

Peki Bitcoin neden değer kaybediyor? Kripto para üzerinde satış baskısı oluşturan başlıca faktörlere göz atalım.

Spot ETF’ler Kan Kaybediyor

ABD’de ocak ayında işleme açılan 11 borsa yatırım fonu (ETF), Grayscale’in ETF’ye dönüştürülen fonu GBTC hariç genel anlamda başarılı bir performans gösterdi. Söz konusu ETF’ler kısa sürede milyarlarca dolar yatırım aldı.

Ancak spot Bitcoin ETF’ler, bu haftayı kırmızı renkte kapattı. ETF’lerden hafta boyunca 900 milyon dolar değerinde BTC çekildi.

Madenciler Satış Yapıyor

Bitcoin madencileri, 20 Nisan’da gerçekleşen dördüncü halving sonrası faaliyetlerini sürdürmekte zorlanmaya başladı.

Halving, madencilerin iki gelir kaynağından biri olan blok ödülünü yarı yarıya azaltarak, 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düşürdü.

Elektrik gibi masrafları aynı kalan, fakat gelirleri düşen madencileri, faaliyetlerini sürdürebilmek için BTC satmaya başladı. Verilere göre, mevcut durumda madencilerin neredeyse tümü, kazandıkları Bitcoin’lerin tamamını satıyor.

Madenci aktivitesindeki bozulma hash oranına da yansıdı. Bitcoin hash oranı, geçtiğimiz 30 günde yüzde 2 düşerek 586 EH/s’ye geriledi.

Almanya Bitcoin Satıyor

Bitcoin fiyatını baskılayan bir diğer etken ise Almanya. Avrupa ülkesi, kapatılan bir korsan film sitesinden ele geçirdiği Bitcoin’leri taşımaya başladı.

Toplam 50 bin Bitcoin’e el koyan Alman emniyet güçleri, 19 Haziran’da 6.500 BTC’yi özel soğuk cüzdanlara aktardı. Devamında 1.000 BTC, Kraken ve Bitstamp gibi merkezi kripto para borsalarına (CEX) gönderildi.

CEX’lere özellikle büyük oyuncular tarafından kripto para gönderilmesi, çoğunlukla satış niyeti taşıdığından düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla tüm bu faktörler Bitcoin fiyatını 65 bin doların altında tutuyor olabilir.

Diğer büyük kripto paralardan Ether (ETH), son 24 saatte yüzde 0,15 artış gösterdi. ETH, haber yayın saati itibarıyla 3.480 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto paranın çoğu, aynı süreçte neredeyse hiç değişiklik göstermedi. Yalnızca yüzde 2’ye yakın değer kazanan Solana (SOL), 134 dolara yükseldi. Cardano (ADA) ise yüzde 2,8 değer kaybıyla 0,37 dolara geriledi.