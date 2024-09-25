Bitcoin, Fed’in faiz indiriminin ardından bir haftada yüzde 7,5 yükseldi.

BTC fiyatı mevcut durumda yükseliş trendinde. Zincir üstü verilere göre yükseliş trendinin devam etme ihtimali bulunuyor.

CryptoQuant’ın anonim analisti Avocado, yeni raporunda zincir üstü belirli destek seviyelerinin BTC için uzun vadede yükselişe işaret ettiğini açıkladı. Yani en büyük kripto para, hala boğa sezonunda olabilir.

Bitcoin’in Yükseliş İhtimali

Avocado, zincir üstü bazı göstergelerin ortalama destek seviyelerine ulaştığını belirtti. Güncel fiyat hareketiyle birlikte bu durum, uzun vade için yükseliş sinyali anlamına geliyor.

Bu göstergelerden biri, Bitcoin Fon Akışı Oranı’nın basit hareketli ortalaması (SMA). 0,05 puana gerileyen gösterge, oranın gerilemeyi durdurduğu büyük bir destek seviyesini temsil ediyor. Yeniden yükselmeye başlayan gösterge, yatırımcıların kripto borsalarda yeniden BTC alıp satmaya başladığını ortaya koyuyor.

Avocado’ya göre göstergede bu yükseliş, ayı piyasalarının veya halving etkinliklerinin sonunda ve boğa aşaması devam edeceğinde yaşanıyor. SMA’daki yükseliş, genelde BTC fiyatında uzun vadede büyük ralliler ile sonuçlanıyor.

İkinci önemli gösterge de Bitcoin Tahmini Kaldıraç Oranı’nın SMA’sı. 0,15 ile 0,175 arasında kritik bir destek bölgesi oluşturan gösterge, toparlanma belirtileri gösteriyor.

2021’de vadeli ETF’lerin onaylanması ve Bitcoin opsiyonlarıyla ilgili günümüzde yaşanan pozitif gelişmelerin ardından, bu göstergenin etkisinin artacağını düşünüyorum.

Analist, Bitcoin İkili Yok Edilen Coin Günleri’nin (CDD) 30 günlük üstel hareketli ortalamasına (EMA) da dikkat çekti. EMA, mevcut durumda 0,1 ile 0,3 arasında dalgalanıyor. Bu durum, uzun vadeli yatırımcıların BTC biriktirdiğini ortaya koyuyor. Avocado’ya göre, bu göstergede önemli bir yükseliş yaşanması, boğa piyasasında sonun geldiği anlamına geliyor.

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirmesinden beri geçen bir haftada yüzde 7,5 değer kazandı. Faiz indirimi ABD’deki nakit akışını artırdı ve Bitcoin vadeli ve sürekli vadeli piyasalarını canlandırdı. Bu piyasalarda açık pozisyon (OI) değerinin artması, BTC fiyatını da olumlu etkiledi.

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CoinMarketCap verilerine göre, son 24 saatte yüzde 0,25 değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 63.870 dolardan işlem görüyor.