Bir süredir rallide olan SHIB, değerini bir haftada yüzde 42 artırdı.

Bitcoin, ABD’nin cuma günü açıklanan enflasyon verilerine pozitif tepki verdi ve iki aydır ilk kez 66.500 dolara ulaştı. En büyük kripto para, bu seviyeye ulaştıktan sonra hafif bir düzeltme yaşadı.

Altcoin’lerin bir kısmı da dün oldukça etkileyici performanslar gösterdi. Sektöre memecoin’ler liderlik ediyor.

BTC 66 Bin Doları Test Etti

Bitcoin 23-29 Eylül haftasına 63 bin dolarda konsolide olarak başladı. Kripto paranın pazartesi günü 64 bin doları geçme girişimi başarısız oldu ve 62.700 dolara kadar geriledi.

Ancak BTC, yükseliş trendinden çıkmadı ve tekrar yukarı yöneldi. Bitcoin, dün 1 Ağustos’tan beri ilk kez 66.500 doları geçti. Fiyat hareketi, ABD’den enflasyon ile ilgili pozitif haberlerin gelmesinin ardından gerçekleşti.

Hafif bir düzeltme yaşayan BTC, haber yayın saati itibarıyla hala 65 bin doların üzerinde ve 65.700 dolardan işlem görüyor. Kripto paranın piyasa değeri 1,298 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti ise yüzde 53,8 ölçülüyor.

SHIB ve PEPE Rallide

Haftanın kahramanları memecoin’ler gibi gözüküyor. Son 24 saatin en iyi performanslarından briini gösteren Shiba Inu (SHIB), yüzde 6 değerlendi. Haftalık bazda yüzde 42 değer kazanan SHIB, üç aydır ilk kez 0,000022 dolara ulaştı.

Bir diğer memecoin PEPE de dikkat çekiyor. Bir günde yüzde 6,5 değer kazanan PEPE, geçtiğimiz cumartesiden beri yüzde 36 değerlendi. WIF, BONK ve FLOKI gibi memecoin’ler de ciddi değer artışları kaydetti.

Büyük kripto paralar arasında XRP ve Toncoin (TON) yeşile dönerken; BNB, ETH, DOGE ve TRX gibi kripto paralar yatay seyretti.

Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 0,4 artarak 2,31 trilyon dolara ulaştı.