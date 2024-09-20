AVAX, 24 saatlik performansıyla büyük kripto paralar arasında öne çıkıyor.

Bitcoin fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri indirmesinin ardından ralliye başladı. En büyük kripto para, geçtiğimiz saatlerde 64 bin doları geçti.

Altcoin’ler de BTC’yi izledi. ETH 2.500 doların üzerine çıkarken, BNB de 570 dolara fırladı.

BTC Yükselmeye Devam Ediyor

Bitcoin, faizlerin indirildiği çarşamba günü 60 bin doların üzerine çıktı ve oradan hiç inmedi. BTC, günden güne yükselmeye devam ediyor.

Kripto para, dün üç haftadır ilk kez 63 bin doların üzerine çıkmıştı. Yükseliş ivmesini cuma gününe de taşıyan Bitcoin, bugün ağustos sonundan beri ilk kez 64 bin doları geçti.

Kısa süre de olsa bu seviyenin üzerinde kalan BTC, haber yayın saati itibarıyla 63.600 dolara geriledi. BTC, son 24 saatte yüzde 1,9 değer kazanmış durumda.

Güncel rallinin ardından Bitcoin’in piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,25 trilyon dolara çıktı. Kripto paranın piyasa hakimiyeti, dün dört yıldır ilk kez yüzde 55’i geçmişti.

BTC’nin altcoin’lere karşı piyasa hakimiyeti, haber yayın saati itibarıyla yüzde 54,3 ölçülüyor.

SOL ve AVAX Ralliye Başladı

Hafta boyunca Bitcoin’in gölgesinde kalan altcoin’ler, bugün etkileyici bir performans gösterdi. Altcoin piyasasına özellikle Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) liderlik ediyor.

Altcoin’lerin her ikisi de 24 saatte yüzde 9 civarı değer kazandı. SOL 151 dolara yükseldi. AVAX ise 29 dolardan işlem görüyor.

Chainlink (LINK) ve Ether (ETH) yüzde 5 değerlendi. ETH, 2550 dolarda tepe yaptı.

Aynı süreçte en yüksek değer artışını gösteren kripto paralar TAO (yüzde 15 ), APT (yüzde 12), CORE (yüzde 12), JUP (yüzde 11), SUI (yüzde 11) ve LDO (yüzde 11) oldu.

Kripto para piyasasının toplam değeri, bir günde yüzde 2,6 artarak 2,21 trilyon dolara ulaştı.