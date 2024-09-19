BTC fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 0,5 indirme kararının ardından ağustos sonundan beri görülen en yüksek düzeye ulaştı.

BTC, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 2,5’in üzerinde değer kazandı. En büyük kripto para, üç haftadır ilk kez 62 bin doları geçti. Geçtiğimiz günü 59.200 dolarda kapatan BTC, 19 Eylül’de 62.600 dolara kadar çıktı.

Kripto analisti Nebraskangooner, nihayet kırılma yaşayan Bitcoin’in bir sonraki hedefinin 63.500 dolar ile 64 bin dolar aralığı olduğunu ileri sürdü. 25 Ağustos’ta bu bölgeyi hedef alan BTC, direnci geçmede başarısız oldu.

BTC Dirence Yaklaşıyor

Reflexivity Research Kurucu Ortağı Will Clemente, daha yüksek bir hedef olan 65 bin dolara işaret etti. Bitcoin bu seviyeyi ziyaret ederse, kırılma doğrulanmış olacak.

Shoutout to whoever just ripped BTC into the close All eyes on $65k for a higher high pic.twitter.com/mTEBJ52QeA — Will (@WClementeIII) September 19, 2024

Bir diğer analist Willy Woo, spot piyasada orta vadede çok sayıda BTC satın alındığına dikkat çekti.

Türev borsalarının rezervi yatay seyri sürdürüyor, ancak kısa sıkışması yaşanırsa bu durum hızla değişebilir. Mevcut durumda arz ve talep durumu, nötr ile düşüş beklentisi arasında değişiklik gösteriyor. Ancak türev piyasasında likidasyonlar yaşanırsa, piyasaya yükseliş beklentisi gelebilir.

X’te 274 bin takipçisi olan yatırımcı Bluntz, güncel rallinin BTC fiyat rekoru kırmadan önceki son makro yükseliş hamlesi olduğunu ileri sürdü.

dont fade this next $BTC ath rip, this will be the last macro leg higher, you got about 3-4 more months to make as much money as possible. https://t.co/Hqpfa28DvM pic.twitter.com/kZmO6D5we5 — Bluntz (@Bluntz_Capital) September 18, 2024

Ekonomist Alex Krüger, Fed tarihsel olarak resesyon olmadığı sırada faiz indirdiğinde, hisse senetlerinin altı ayda yüzde 10 değer kazandığını söyledi. Resesyon varken faiz indirimi başladığında ise hisseler, aynı süreçte yüzde 12 düşüyor.

Bu durum Bitcoin için de iyi, ancak gidişat büyük oranda seçimi (ABD başkanlık seçimleri) kimin kazandığına bağlı.

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Kripto para piyasasının toplam değeri, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 3,13 artarak 2,15 trilyon dolara çıktı.

Büyük altcoin’ler arasında yüzde 3,85 değer kazanan Ether (ETH), 2.425 dolara yaklaştı. Solana (SOL) yüzde 5,3 değerlenerek 138 dolara yükseldi.

BNB yüzde 2, Dogecoin (DOGE) yüzde 2,4, Toncoin (TON) yüzde 4,7, Avalanche (AVAX) yüzde 9,6, Cardano (ADA) ise yüzde 3,5 değer kazandı. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto arasında son 24 saatte neredeyse hiçbir coin değer kaybetmedi.