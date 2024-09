BTC fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 0,5 indirme kararının ardından ağustos sonundan beri görülen en yüksek düzeye ulaştı.

BTC, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 2,5’in üzerinde değer kazandı. En büyük kripto para, üç haftadır ilk kez 62 bin doları geçti. Geçtiğimiz günü 59.200 dolarda kapatan BTC, 19 Eylül’de 62.600 dolara kadar çıktı.

Kripto analisti Nebraskangooner, nihayet kırılma yaşayan Bitcoin’in bir sonraki hedefinin 63.500 dolar ile 64 bin dolar aralığı olduğunu ileri sürdü. 25 Ağustos’ta bu bölgeyi hedef alan BTC, direnci geçmede başarısız oldu.

Reflexivity Research Kurucu Ortağı Will Clemente, daha yüksek bir hedef olan 65 bin dolara işaret etti. Bitcoin bu seviyeyi ziyaret ederse, kırılma doğrulanmış olacak.

Shoutout to whoever just ripped BTC into the close

Bir diğer analist Willy Woo, spot piyasada orta vadede çok sayıda BTC satın alındığına dikkat çekti.

X’te 274 bin takipçisi olan yatırımcı Bluntz, güncel rallinin BTC fiyat rekoru kırmadan önceki son makro yükseliş hamlesi olduğunu ileri sürdü.

dont fade this next $BTC ath rip, this will be the last macro leg higher, you got about 3-4 more months to make as much money as possible. https://t.co/Hqpfa28DvM pic.twitter.com/kZmO6D5we5

— Bluntz (@Bluntz_Capital) September 18, 2024