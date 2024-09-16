ADA, büyük altcoin’ler arasında günün en kötü performansını göstrerdi.

Bitcoin fiyatı, birkaç gündür koruduğu yükseliş ivmesini bugün bozdu ve sabah saatlerinde 58 bin dolar bandına geriledi.

Altcoin’ler de günlük çerçevede kırmızıya döndü. Kripto para piyasası bir günde 60 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

BTC 58 Bin Dolara Düştü

Bitcoin fiyatı bir önceki hafta cuma günü 53 bin dolarda dip yaptı. Boğalar o zamandan beri geçen 10 gün boyunca kontrolü ellerinde tuttu.

BTC, bu cuma uzun bir süredir ilk kez 60 bin doları geçti ve 60.600 dolara kadar çıktı. Hafta sonunu sakin geçiren BTC, 60 bin dolara da büyük ölçüde tutundu.

Ancak en büyük kripto para, yeni haftaya 2 bin dolar değer kaybıyla başladı. Günün erken saatlerinde 58.100 dolara kadar gerileyen BTC, haber yayın saati itibarıyla 58.600 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,15 trilyon dolara düşerken, piyasa hakimiyeti ise yüzde 54,3’e yükseldi.

SUI Trendi Bozdu

Altcoin’lerin çoğu geçtiğimiz 24 saatte BTC’nin fiyat hareketini taklit etti. Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), yüzde 5,1 değer kaybederek 2.290 dolara geriledi. Solana (SOL) yüzde 4,15, Dogecoin (DOGE) yüzde 3,4, Chainlik (LINK) yüzde 5,1, Bitcoin Cash (BCH) yüzde 3,9 düştü. XRP, Toncoin (TON), Avalanche (AVAX) ve Shiba Inu (SHIB) yüzde 3’e yakın değer kaybetti.

Cardano’nun kripto parası ADA, yüzde 6’ya yakın değer kaybı yaşadı. TRX yüzde 1’e yakın yükseldi.

Piyasadaki hakim trendin aksi yönünde ilerleyen Sui (SUI), yüzde 5,5 değer kazanarak 1,1 dolara ulaştı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 2,04 trilyon dolara geriledi.