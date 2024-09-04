Günün en kötü performansını yüzde 11 düşüş ile TON gösterdi.

Bitcoin dün 60 bin doları geçmeye çalıştı fakat başarısız olan bu girişim, fiyatın daha da gerilemesiyle sonuçlandı.

Altcoin’ler de benzer bir görünüm sunuyor. Ether (ETH) 2.400 dolara gerilerken, BNB de 510 dolara düştü.

BTC Düzeltmesi Sürüyor

Bitcoin’in daha iyi günleri olduğunu söylemek mümkün. Hafta sonu 60 bin doları geçemeyen BTC, dün bir kez daha bu seviyeyi hedef aldı.

59.600 dolara kadar yükselen BTC, bu seviyeden reddedildi ve Bitstamp’te 55.600 dolara iğne attı. Bir miktar toparlanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 56.520 dolardan işlem görüyor.

Kripto paranın piyasa değeri 1,11 trilyon dolara gerilerken, piyasa hakimiyeti yüzde 54 ölçülüyor.

TON Serbest Düşüşte

Bitcoin ile birlikte genelde olduğu gibi altcoin’ler de kırmızıya döndü. Ether bir günde yüzde 5 düşerek 2.400 dolara geriledi. BNB de benzer bir değer kaybıyla 510 dolara düştü. XRP, SOL, DOGE, ADA, AVAX ve SHIB gibi kripto paraların tümü değer kaybetti.

Büyük kripto paralar arasında en fazla değer kaybeden Toncoin (TON) oldu. Son 24 saatte yüzde 11’den fazla düşen TON, haber yayın saati itibarıyla 4,65 dolarda seyrediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri, yüzde 4’e yakın düşüş ile 2 trilyon doların altına geriledi.