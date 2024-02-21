Bitcoin ETF’lerinin etkisiyle 50 bin doları geçen Bitcoin, bir uzmana göre yıl sonuna kadar altı haneli fiyatlara ulaşabilir.

Yeni yıla 42 bin doların hemen üzerinde başlayan Bitcoin, uzun süredir beklenen spot ETF’lerin onaylanmasının ardından kısa süreli bir düzeltme yaşadı. Hemen toparlanan Bitcoin, düzeltme esnasında gerilediği 38 bin dolar bandından 53 bin doların üzerine yükseldi.

Bitcoin, 21 Şubat itibarıyla yine hafif bir düzeltme yaşıyor. Son 24 saatte yüzde 0,5 değer kaybeden Bitcoin, yine de 50 bin doların üzerinden, 51.290 dolardan işlem görüyor.

Bir uzmana göre Bitcoin, yıl sonuna kadar değerini üçe katlayabilir.

Bitcoin Arzı Azalacak, Talep Artacak

Fundstrat Yönetici Ortağı Tom Lee, konuk olduğu CNBC programı Squawk Box’ta eski bir Bitcoin fiyat tahminini yineledi.

Lee’ye göre Bitcoin fiyatı, 2024 sonuna kadar üçe katlanarak 150 bin dolara ulaşabilir. Bu sıra dışı fiyat beklentisinin ardında üç neden var.

Lee, henüz ayı sezonundayken ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onay alması halinde, BTC fiyatının 150 bin dolara çıkabileceğini söylemişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz ay 11 spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı ve ürünler işleme açıldı.

Spot ETF’ler yatırımcılardan büyük bir ilgi görüyor. Vadeli ürünlerin aksine, spot fonlar gerçekten Bitcoin satın alıyor. Bu da kripto varlığa olan talebin artması anlamına geliyor.

Bir diğer neden ise yaklaşan halving. Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen halving, Bitcoin blok ödüllerini yarı yarıya azaltacak.

BTC’ye olan talep aynı kalsa bile, halving dolayısıyla arzın azalması, fiyatın yükselmesi demek.

Faiz İndirimi Beklentisi

Lee, bir süredir parasal sıkılaşma politikası izleyen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde faiz indirmeye başlamasını bekliyor.

Parasal sıkılaşma piyasadan para çekme amacı taşıyor. Bundan kripto paralar ve hisse senedi gibi riskli varlıklar genellikle olumsuz etkileniyor.

Parasal genişleme ise dolaşımdaki parayı artıyor. Böylece yatırımcılar, kripto paralara yatıracak daha fazla para bulabiliyor.