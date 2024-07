Tom Lee, BTC fiyatının 2024 sonuna kadar yüzde 150 yükselebileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz ay yaşanan düzeltmeye rağmen 2024, en büyük kripto para için oldukça başarılı geçti. BTC, mart ortasında 73 bin dolar ile rekor kırdı. Tom Lee gibi önde gelen bazı sektör katılımcıları, BTC’nin 2024 sonuna kadar yeniden rekor kırabileceğini düşünüyor.

ABD’li girişimci BTC’nin önümüzdeki aylarda 150 bin dolara yükselebileceğini tekrar dile getirdi. Lee’ye göre Bitcoin fiyatı, son haftalarda kapatılan kripto para borsası Mt. Gox ile ilişkili bazı durumlardan olumsuz etkilendi.

Döneminin öncü Bitcoin borsası, 10 yıldan uzun süre önce uğradığı siber saldırı sonrası iflasını duyurmak zorunda kaldı. Borsa, saldırıda yaklaşık 850 bin BTC kaybetti. Borsaya atanan kayyum, geri ödemelerin temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Alacaklılara neredeyse 9 milyar dolar değerinde kripto para iade edilecek.

Tom Lee açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Lee’nin tahminlerinde zaman zaman yanılabildiğini de hatırlatmak gerek. Girişimci, 2020 sonunda Bitcoin’in 2021’de 120 bin dolara yükseleceğini söylemişti. O yıl boğa piyasasında olan BTC, 70 bin doları geçemedi.

Analistler en büyük kripto paranın belirli direnç seviyelerini geçme olasılığını yorumladı. X kullanıcısı Jelle, Bitcoin’in dönemsel piyasa yapısının iyileşmeye devam ettiğine dikkat çekti. Kullanıcıya göre BTC 61.500 doların üzerinde kalabilirse, 65.000 doları test edebilir.

Michael van de Poppe da 61.000 dolar ve 61.500 dolar bölgesinin destek olduğunu düşünüyor. Analiste göre BTC’nin bu desteğe tutunması ve temmuz ayı bitene kadar 67.00 doların üzerine çıkması olası gözüküyor.

#Bitcoin is looking for a higher low and support. It seems very likely that we’ll be looking at the $61-61.5K area.

A slow grind upward is what I’m expecting for the markets in July. pic.twitter.com/LHnXTydh8P

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 2, 2024