Bitcoin, 110 bin dolarlık güçlü direnci aşamayınca fiyat sıkışması yaşamaya devam ediyor. Hem spot hem türev piyasa verileri yatırımcıların kararsız olduğunu gösteriyor.

Haftalık kapanış yaklaşırken fiyat, dinamik destekler ile arz bölgesi arasında gidip geliyor. Önümüzdeki süreçte likidite yönüne bağlı olarak sert bir kırılım yaşanabilir.

Günlük Grafikte Üçgen Sıkışması

Günlük zaman diliminde Bitcoin, 100 bin dolarda taban oluşturan ve daha düşük zirvelerle daralan bir üçgen yapısı sergiliyor. Mart ayından bu yana süren yükselen trend çizgisi korunuyor ve fiyat, büyük kanal içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Ancak bu destek, 22 Haziran Pazar günü, ABD’nin İran’daki hedeflere saldırı gerçekleştirmesi sonucu kırıldı ve Bitcoin (BTC) 100.000 doların altına geriledi.

Bu haberin hazırlandığı an itibariyle 99.500 dolar bandında işlem gören Bitcoin’de, RSI metriği 2983 seviyesinde. Bitcoin’in toparlanarak 110.000 doların üzerine yükselememesi halinde 100 bin doların altındaki likidite bölgeleri gündeme gelebilir.

Öte yandan 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların yükselerek kesişmesi, uzun vadeli yapının pozitif kaldığını gösteriyor. Ancak 110 bin dolardan gelen reddedilmeler, bu bölgeyi kilit direnç konumuna getiriyor. Günlük kapanış bu seviyenin üzerinde gerçekleşirse, yükselişin önü açılabilir. Aksi takdirde, trend desteği kırılırsa fiyat daha da gerileyebilir.

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Spot Talepte Canlanma Var mı?

Son 90 günün Spot Taker CVD verileri, alıcıların yeniden sahneye çıktığını gösteriyor. Uzun süredir devam eden nötr ve satış baskısı sonrası agresif alımların öne çıktığı görülüyor. Bu da kurumsal alıcıların fiyat aralığında pozisyon almaya başladığını düşündürüyor.

Eğer talep devam eder ve fiyat güçlü desteklerin üzerinde kalırsa, yukarı yönlü güçlü bir kırılım gerçekleşebilir. Ancak CVD tekrar yataylaşır ya da negatife dönerse, bu alıcı ilgisinin tükendiği anlamına gelebilir. Böyle bir durumda fiyatın aşağı yönlü hareket etmesi muhtemel olacaktır.