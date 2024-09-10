Eylül ayı Bitcoin için tarihsel olarak en kötü geçen ay. Fakat onu genellikle yükseliş trendinde geçen ekim ve kasım ayları izliyor

Bitcoin ETF şirketi Bitwise, bu ay dahil bütün eylül aylarının Bitcoin için neden kötü geçtiğini açıklayan bir rapor yayınladı.

Raporda üç ana faktör öne çıkıyor: Riskli varlıkların düşüş eğilimi, SEC yaptırımları ve negatif piyasa duyarlılığı.

Bitcoin Eylül Ayını Sevmiyor

Bitwise CIO’su Matt Hougan, “Bitcoin 2010’da alım satıma açıldığından beri eylül aylarında ortalama yüzde 4,5 düştü. Eylül ayı açık ara en kötü ay. Genelde negatif getiri sağlayan iki aydan biri,” diye açıkladı.

Bitcoin’in genelde düştüğü diğer ay da ağustos ayı. BTC, ağustos aylarında ortalama yüzde 1,5 düşüyor. BTC, eylül başından beri yüzde 7, ağustos başından beri ise yüzde 11,6 düştü.

“Eylül etkisi” Bitcoin ile başlamadı. 1929’dan beri borsaların da düştüğü tek ay eylül ayı.

CME Group, yüz yıldır görülen bu trendin tatil programlarıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Düşük hacim ve yatay seyir ile geçen yaz aylarını ardından yatırımlar, portföylerini yeniden dengeliyor olabilir. Ayrıca çoğu yatırım fonu için mali yıl eylülde bitiyor. Yatırımcılar bu nedenle portföylerini temizleme ve zarar almaya teşvik ediliyor olabilir.

Bu eylül ayı da borsalar için farklı geçmedi. NASDAQ 100, ay başından beri yüzde 6 değer kaybetti.

Mali yılı ekimde başlayan ve eylülde biten ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da önemli bir etken. Bitwise’a göre SEC’in avukatları, yıllık kotalarını doldurmak için eylül ayında yaptırımlara ağırlık veriyor olabilir.

SEC, bu ay kripto fon sağlayıcısı Galois Capital ile anlaşmaya vardı. Ayrıca NFT platformu OpenSea’ye Wells bildirimi gönderdi. Well bildirimi, gönderilen şirkete hakkında soruşturma açılabileceğini haber vermek üzere gönderiliyor.

Hougan, SEC’ten yeni ve büyük yaptırımların yolda olduğu hakkında söylentiler duyduğunu belirtti. SEC, geçtiğimiz iki yıl boyunca dünyanın en büyükleri arasında yer alan çok sayıda kripto şirketine yaptırım uyguladı.

Son olarak eylül ayının bu konudaki ünü, düşüş bekleyen yatırımcıları harekete geçiriyor olabilir. Eylül ayında düzeltme öngören yatırımcılar, varlıklarını önden satmayı tercih edebilir. Yani eylül ayı, bir nevi kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor olabilir.

Ekimi Bekleyin

Eylül ayı genelde kötü geçse de ekim ayında tam tersi bir performans görülüyor. Bitcoin için ekim ayları, 2010’dan beri ortalama yüzde 29,5 getiri sağlayan.

Onu izleyen kasım ayı ise Bitcoin için tarihsel olarak en iyi geçen ayı temsil ediyor. Kasım aylarında BTC ortalama yüzde 37,5 yükseliyor.