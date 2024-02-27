Son altı hafta boyunca yüklü miktarda yatırım alan Bitcoin ETF’leri, altın fonlarını şimdiden geride bırakmaya başladı.

Bitcoin ETF’leri, altın borsa yatırım fonlarından (ETF) daha büyük yatırım araçlarına dönüşebilir mi? Bloomberg analistleri bu dönüşümün 24 aydan kısa süre içinde gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Bitcoin Altını Geçecek Mi?

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, pazartesi günü X’te paylaştığı gönderisinde altın ETF’leri kan kaybederken, Bitcoin ETF’lerinin 5 milyar dolardan fazla yatırım aldığına dikkat çekti.

Balchunas, Bloomberg Intelligence’tan Andre Yapp ile ortak kaleme aldığı bildiride şöyle belirtti:

Yalnızca 6 haftadır piyasada olan Bitcoin ETF’leri, denk altın ürünlerinden 8 milyar dolar daha fazla yatırım aldı. Bitcoin ETF’lerinin yönetilen varlık değeri (AUM), şimdiden altın ETF’lerinin AUM’unun yüzde 40’ına ulaştı. Bitcoin ETF’lerinin AUM’u, altın ETF’lerini iki yıldan kısa süre içinde geçebilir.

BitMEX Research’e göre, Bitcoin ETF’lerinin yönettiği varlık değeri, geçtiğimiz cuma itibarıyla 37 milyar doları geçti. Kıyaslamak gerekirse, altın ETF’leri toplamda 88 milyar doları yönetiyor. En yüksek AUM’a sahip altın ETF’si ise SPDR Gold Shares (GLD).

Altın ETF’leri, Bitcoin ETF’lerinin işleme açıldığı 11 Ocak’tan beri net 3,6 milyar dolar yatırım kaybetti. Balchunas, kaybedilen bu yatırımın çok azının doğrudan Bitcoin ETF’lerine aktarıldığını düşünüyor. Yine de Bitcoin ETF’lerinin varlığı dahi değerli maden ile rekabet ediyor olabilir.

Analistler “Altın ETF’leri 90 milyar dolar AUM’u korumakta zorlanıyor,” diye ekledi. Altının ons fiyatı, geçtiğimiz ay boyunca 2 bin dolar civarında sabit kaldı. Bitcoin ise aynı süreçte yüzde 30’dan fazla yükseldi.

Bitcoin’in Yükseliş Potansiyeli

Bitcoin, haftanın ilk günü 54 bin doların üzerine fırladı. Kripto paranın ani fiyat hareketi, vadeli piyasasında neredeyse 250 milyon dolarlık pozisyonun tasfiyesiyle sonuçlandı.

Bitcoin ETF’lerine yatırım akışı son günlerde yavaşlasa da çoğu analist, yeni fonlar sayesinde BTC’nin 12-24 ay içinde 150 bin doları geçebileceğini düşünüyor. Böyle bir fiyat hareketi, doğal olarak spot Bitcoin ETF’lerin AUM’unu da yükseltecektir. Bu durumda Bitcoin, en büyük ETF emtiası haline gelebilir.

Bitcoin’in altına karşı başarısını yorumlayan Balchunas, şöyle ekledi:

BlackRock, $IAU nedeniyle bu durumdan diğerleri kadar memnun olmayacaktır. Bir altın ETF’si olan ve AUM’u 25 milyar doları geçen IAU, şirket için ciddi bir gelir kaynağı. Tabii buradan hala büyük kazanıyorlar ve kazanmaya da devam edecekler.

Bitcoin, her iki varlığın da arzını artırmanın zorluğundan dolayı, enflasyona karşı bir koruma aracı olarak sık sık altına benzetiliyor.