ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinin yönetimi altındaki varlıklar (AUM) 60 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin fiyatındaki yükselişte ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yönelik artan talebin de etkili olduğu görülüyor. Öyle ki ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, Haziran ayından bu yana en iyi 3 günlük performansı kaydetti. Ethereum ETF’lerinde ise durum çok farklı. Verilere göre Ethereum ETF’leri henüz Bitcoin ETF’leri kadar ilgi görmüyor.

Bitcoin ETF’lerine yönelik talep, Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanma olasılığının artması gibi çeşitli faktörler neticesinde arttı. FarSide verileri, Bitcoin ETF’lerine yönelik büyük girişlerin 11 Ekim Cuma günü başladığını gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Cuma günü 253,6 milyon dolar, Pazartesi günü 555,9 milyon dolar ve Salı günü ise 371 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Böylelikle spot Bitcoin ETF’leri 3 günde yaklaşık 1,180 milyar dolarlık sermaye girişiyle Haziran ayından bu yana en iyi performansını kaydetti.

14 Ekim Pazartesi günü Fidelity’nin FBTC’si 239,3 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB’si 100,2 milyon dolarlık giriş kaydederek ilk iki sırayı oluşturdu. 15 Ekim Salı günü ise BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT 288,8 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant 16 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinin yönetimi altındaki toplam varlıkların 60 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik devasa talebin, BTC fiyatındaki yükselişin en önemli katalizörlerinden biri olduğu tahmin ediliyor. Geride bıraktığımız hafta Perşembe günü 59.000 dolara kadar gerileyen BTC fiyatı yeni haftaya birlikte 67.800 doların üzerine kadar yükseldi.

Ethereum ETF’lerinde Durum Ne?

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yüksek talebe rağmen Ethereum ETF’leri aynı ilgiyi göremiyor. Temmuz ayı sonunda piyasaya sürülen Ethereum ETF’leri, özellikle Grayscale’ın ETF’inde gerçekleşen devasa çıkışlar nedeniyle, ilgi çekmekte zorlanıyor.

Geride bıraktığımız hafta iki gün boyunca spot Ethereum ETF’lerinde kayda değer bir hareketlilik gözlenmedi. Bu hafta başında 14 Ekim Pazartesi günü spot Ethereum ETF’lerinde 17 milyon dolarlık net sermaye girişi kaydedildi. 15 Ekim Salı günü ise 12,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Ethereum ETF’lerinin beklentilerin altındaki performansına rağmen ETH fiyatı geride bıraktığımız hafta Perşembe günü yaşanan düşüşün ardından toparlandı ve haftalık bazda %7,5 oranında değer kazandı. CoinGecko verilerine göre ETH şu anda 2.618 dolar seviyesinde işlem görüyor.