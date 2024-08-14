13 Ocak 2024 tarihinde ABD’deki borsalarda işlem görmeye başlayan spot bitcoin ETF’leri şimdiye kadar 19,3 milyar dolarlık sermaye girişi yaşadı.

Bu “şaşırtıcı derecede güçlü” eğilim, fonların önemli miktarda Bitcoin biriktirmesiyle devam ediyor. Bu durum, piyasada satılabilecek Bitcoin miktarını azaltarak, mevcut arzın talebi karşılamakta zorlanmasına yol açıyor ve bu da fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas’a göre, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, 20,3 milyar dolarlık yatırımla girişlerde başı çekiyor. Fidelity’nin FBTC fonu ise 9,7 milyar dolar giriş gördü. Öte yandan, Grayscale’in GBTC fonu, yatırımcıların muhtemelen daha düşük masraflı seçeneklere yönelmesiyle 17,4 milyar dolarlık çıkış yaşadı.

And after dust settled on the downturn in btc last 2wks (altho it came back a bit) the YTD net total flows are at an ATH of +$19b which is surprisingly strong all things considered (again this number is most imp metric to measure success IMO bc net price moves and GBTC unlock). pic.twitter.com/AuJ189ttVw — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 12, 2024

Balchunas, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşımda, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin Ekim ayında, Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun sahip olduğu miktarı geçmeye yakın olduğunu belirtti. BlackRock, şu anda en fazla Bitcoin tutan üçüncü kurum konumunda bulunuyor.

Satoshi Nakamoto’nun, 2010 yılında ortadan kaybolmadan önce, Bitcoin’in ilk günlerinde madencilik yaparak 1,1 milyon BTC biriktirdiği iddia ediliyor. Verilere göre, spot Bitcoin ETF’leri şu anda yatırımcılar adına toplamda 909.700 BTC tutuyor ve bu miktar 1 milyon BTC’ye yaklaşmış durumda.

Bu fonlardaki yatırımcılar, Bitcoin’in dalgalı fiyat hareketlerine rağmen sakin kalmayı başardı. Ayın başlarında, Bitcoin fiyatı 50.000 doların altına düştüğünde, IBIT yatırımcıları piyasa açılışında %14’lük bir fiyat düşüşü yaşadı. Bu, bir önceki haftadaki %8’lik kaybı takip eden bir düşüş oldu.

Ancak bu gerilemeye rağmen, yatırımcılar pozisyonlarını koruyarak IBIT’te herhangi bir çıkış yapmadı. Bitcoin o zamandan beri toparlanarak şu anda 61.500 dolar seviyesinden işlem görüyor.