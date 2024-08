13 Ocak 2024 tarihinde ABD’deki borsalarda işlem görmeye başlayan spot bitcoin ETF’leri şimdiye kadar 19,3 milyar dolarlık sermaye girişi yaşadı.

Bu “şaşırtıcı derecede güçlü” eğilim, fonların önemli miktarda Bitcoin biriktirmesiyle devam ediyor. Bu durum, piyasada satılabilecek Bitcoin miktarını azaltarak, mevcut arzın talebi karşılamakta zorlanmasına yol açıyor ve bu da fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas’a göre, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, 20,3 milyar dolarlık yatırımla girişlerde başı çekiyor. Fidelity’nin FBTC fonu ise 9,7 milyar dolar giriş gördü. Öte yandan, Grayscale’in GBTC fonu, yatırımcıların muhtemelen daha düşük masraflı seçeneklere yönelmesiyle 17,4 milyar dolarlık çıkış yaşadı.

And after dust settled on the downturn in btc last 2wks (altho it came back a bit) the YTD net total flows are at an ATH of +$19b which is surprisingly strong all things considered (again this number is most imp metric to measure success IMO bc net price moves and GBTC unlock). pic.twitter.com/AuJ189ttVw

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 12, 2024