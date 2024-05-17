ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi yeniden arttı.

Zincir üstü analitik platformu Spot on Chain tarafından yapılan paylaşıma göre 16 Mayıs Perşembe günü spot Bitcoin ETF’lerine 258 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti.

Böylelikle bu hafta spot Bitcoin ETF’lerinde art arda dört gün boyunca pozitif sermaye girişi gerçekleşti. Bu da Bitcoin’e yönelik ilginin arttığını gösteriyor. Bu hafta başında üç gün boyunca sıfır sermaye girişi yaşayan BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT, dün 94 milyon dolarlık önemli bir sermaye girişi yaşayarak yeniden geri döndüğü.

16 Mayıs’ta Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC’de ise 4,6 milyon dolarlık nispeten küçük bir sermaye girişi yaşandı.

16 Mayıs Perşembe günü en büyük sermaye girişi 94 milyon dolarla IBIT’te gerçekleşti. Onu 62 milyon dolarla ARK 21Shares Bitcoin ETF’i (ARKB) takip ediyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasası bu hafta başından bu yana yaşanan gelişmelere olumlu tepki verdi. ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin yönünü yukarıya çevirdi. Lider kripto para birimi 17 Mayıs Cuma günü itibariyle 66.168 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak Bitcoin’deki yükseliş trendine rağmen varlığın işlem hacmi son 24 saatte %27 oranında azaldı ve 30 milyar dolara geriledi. Doğal olarak bu durum, yatırımcıların ve spekülatörlerin Bitcoin’e yönelik ilgisinde hafif bir azalma yaşandığı şeklinde yorumlanıyor.

Analistlere göre Bitcoin (BTC) fiyatı şu anda 66.570 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşı karşıya. BTC’nin 66.600 doların üzerinde günlük mum kapanışı gerçekleştirmesi 70.000 dolara yükselme ihtimali daha da artacak.

Hem günlük hem de 4 saatlik zaman dilimlerinde 200 EMA’nın (Üstel Hareketli Ortalama) üzerinde işlem gören BTC yükseliş trendinde. Bununla birlikte Bitcoin’de 66.570 dolar direncinin geçilememesi halinde varlığın 64.600 dolar seviyesine gerileme ihtimali var.