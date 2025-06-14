Bitcoin’e yönelik kurumsal ilgi yeniden artışa geçerken, son üç günde borsada işlem gören fonlara (ETF) 970 milyon dolar giriş yaşandı. Ancak zincir üstü göstergelerdeki zayıflama, yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Düşüş Sırasında Büyük Alımlar Gerçekleşti

Bitcoin, son 24 saatteki %2,67’lik düşüşle 104.750,20 seviyesinde işlem görürken, gelen sermaye girişi dikkat çekti. Fiyat düşüşüne rağmen yaşanan bu giriş, kurumsal yatırımcıların BTC’ye olan inancını koruduğunu gösteriyor. Ancak piyasadaki genel duygu, hâlâ temkinli.

Stablecoin Arzı Daralıyor

CryptoQuant verilerine göre borsalardaki stablecoin oranı %3,34 azalarak 5,69 seviyesine geriledi. Bu durum, spot piyasadaki alım gücünün azaldığına işaret ediyor.

Stablecoin’lerin azalması, ETF girişlerinden doğan alım baskısını dengeleyebilir. Likiditenin zayıflaması, kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırlayabilir.

Bitcoin’in Kıtlık Anlatısı Zayıflıyor mu?

Bitcoin’in Stock-to-Flow (S2F) oranı %22,22 düşerek 706.780 seviyesine geriledi. Bu metrik, mevcut arz ile yeni üretilen BTC oranına bakarak kıtlık durumunu ölçüyor.

Orandaki bu keskin düşüş, ya yeni arzın artması ya da dolaşımdaki baskının azalmasına işaret ediyor olabilir. Bu da uzun vadeli yükseliş modellerini zayıflatabilir.

Kar Realizasyonu Baskısı Artıyor mu?

MVRV oranı %3,08 azalarak 2,21 seviyesine indi. Bu oran, yatırımcıların kârda olup olmadığını ölçerken, 2 üzerindeki değerler genellikle yerel zirvelere işaret eder.

Yatırımcıların kârlarını realize etmeye başlaması, BTC’nin ETF desteğiyle yakaladığı ivmeyi sınırlayabilir.

DeFi’de de Gerileme Var

Bitcoin’in merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinde kilitli toplam değeri (TVL) son 24 saatte %3,66 düşerek 6,354 milyar dolar seviyesine indi.

Bu düşüş, yatırımcıların DeFi’ye olan ilgisinin zayıfladığını ve alternatif blokzincirlere yöneldiğini gösterebilir. Böylece Bitcoin’in zincir üzerindeki etkinliği de sarsılıyor.

Sonuç olarak ETF’lere yönelen kurumsal sermaye, piyasa için olumlu bir sinyal olsa da; stablecoin likiditesi, değerleme oranları ve DeFi’deki düşüş, temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

Bitcoin’in yeni bir yükseliş dalgası başlatabilmesi için sadece fon girişleri değil, zincir üstü ve ekosistem göstergelerinin de bu tabloyu desteklemesi gerekiyor.