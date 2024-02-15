Büyük ilgi gören Bitcoin ETF’leri, geçtiğimiz dört günde 43 bin BTC yatırım aldı. Bu sayı, ETF onayı sonrasındaki 20 günde akan 42 bin BTC’yi geçiyor.

Bitcoin ETF’lerine son dört günde yatırılan coin değeri, işleme açıldığı ilk dört haftada yatırılan değeri geçerek 2,2 milyar dolara ulaştı.

ETF’lere gösterilen ilgi, piyasa katılımcıları tarafından 52 bin doları geçen BTC fiyatındaki rallinin ana nedeni olarak görülüyor.

Bitcoin ETF’lerine Büyük İlgi

Bitcoin izleme platformu Apollo’nun verilerine göre, piyasadaki on spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) geçtiğimiz dört günde toplamda 43.300 BTC yatırıldı. Söz konusu fonlar işleme açıldığı dönemde, aynı yatırım değerine ulaşmaları 20 gün almıştı.

ETF’lerin günlük yatırım değerinde 14 Şubat’ta ciddi bir artış gözlendi ve 631 milyon dolar ölçülen günlük yatırım değeri rekor kırdı. Bu yatırımların yüzde 82’sini, yani 518 milyon dolarını BlackRock’ın ETF’si iShares aldı. BlackRock ETF’sinin yönetilen varlık değeri de 5 milyar doları aştı.

Grayscale’inki hariç dört Bitcoin ETF’si, 1 milyar dolar yönetilen varlık değerini aşmayı başardı. Bu ETF’ler şu şekilde: iShares, Fidelity Wise Origin, Ark21 Shares ve son olarak Bitwise’ın Bitcoin ETF’si BITB.

Valkyrie, VanEck, Invesco ve Franklin Templeton ETF’leri ise henüz 500 milyon dolar yönetilen varlık değerine ulaşamadı. WisdomTree’nin Bitcoin fonu da yatırım alma konusunda güçlük çekiyor. Yönetilen varlık değeri yalnızca 23 milyon dolar ölçülen ETF, Bitcoin ETF’leri arasında son sırada yer alıyor.

Yeni spot ETF’lere akın sürerken, yatırımcılar Grayscale’in ürününden ise kaçıyor. İlk aşamada diğer ETF’lere geçmek isteyen yatırımcılar, GBTC’den yatırımlarını çekti. GBTC, net 7,2 milyar çıkışa rağmen hala 463 binin üzerinde BTC’yi elinde bulunduruyor.

Diğer ETF’lere yatırılan BTC miktarı ise 242.090’a ulaştı.

Bitcoin’in Piyasa Değeri 1 Trilyon Dolarda

Spot Bitcoin ETF’lerine gösterilen talepteki artış, BTC piyasasına da yansıdı. Aralık 2021’den beri ilk kez 52 bin doların üzerine çıkan BTC’nin piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

Coinglass verilerine göre, son 24 saatte 73,82 milyon dolar değerinde kısa pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 52 bin dolar sınırından işlem görüyor.