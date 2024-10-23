Bitcoin ETF’lerinde yaklaşık iki haftadır devam eden pozitif net sermaye girişi serisi sonlandı.

Bitcoin (BTC) fiyatı 21 Ekim’de 69.000 dolar direncini test etti ve başarısız oldu. 22 Ekim ve 23 Ekim tarihlerinde bir miktar geri çekilen BTC 66.600 dolar bandına kadar geriledi.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF’lerine yönelik satın alma çılgınlığı, Bitcoin’in kritik direnç seviyesinde reddedilmesiyle sonlandı. Farside Investor verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde iki haftadır devam eden pozitif sermaye girişi serisi 22 Ekim itibariyle son buldu.

Bitcoin (BTC) fiyatı 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin %10 altında seyrediyor. Ancak Bitcoin ve kripto para piyasasındaki belirsizliklerin yeniden artması, kurumsal yatırımcıların ilgisini olumsuz etkiledi. 22 Ekim’de ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde 79,1 milyon dolarlık negatif net sermaye çıkışı kaydedildi.

Günlük bazda en büyük net sermaye çıkışı 134 milyon dolarla ARK 21Shares ETF’inde gerçekleşti. Diğer ETF’lerde ise küçük çaplı sermaye girişleri gerçekleşti ve bazılarında da hiçbir hareketlilik yaşanmadı. En büyük Bitcoin ETF’i IBIT 43 milyon dolarlık net sermaye girişi kaydetti. Bu, 21 Ekim’de kaydedilen 329 milyon dolarlık girişe kıyasla oldukça düşük.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri son olarak 10 Ekim’de bir günü net negatif akışla tamamlamış ve 81,1 milyon dolar değer kaybetmişti.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın kurucusu Ki Young Ju, 18 Ekim itibariyle Bitcoin ETF sahipliğinin %20’ye ulaştığını, yıl başından bu yana 1.179 kurumsal yatırımcının Bitcoin ETF’lerine yatırım yaptığını bildirdi. Ki Young Ju, Avrupa’daki yatırımcıların yıl başından bu yana ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine 100 milyon doların üzerinde sermaye ayırdığını vurguladı.