Haftalar süren kesintisiz çıkışların ardından, spot Bitcoin ETF’leri net girişler açısından 4 Şubat’tan bu yana en iyi gününü hafta başında yaşadı.

Ancak aynı durum spot Ethereum ETF’leri için geçerli değil. ETH fonlarından çıkışlar üst üste dokuzuncu gününe girdi.

Bitcoin ETF’leri Geri mi Dönüyor?

2024’ün büyük bir bölümünü ve 2025’in başlarını güçlü geçiren spot Bitcoin ETF’leri, ABD’de Donald Trump’ın tartışmalı gümrük tarifeleri, enflasyon ve stagflasyon endişeleriyle sarsıldı. Şubat başından itibaren yatırımcılar bu fonlardan çıkmaya başladı. 5 Şubat’tan bu yana geçen 28 işlem gününün sadece yedisinde girişler yaşandı.

Geçtiğimiz hafta da sert çıkışlarla geçti. FarSide verilerine göre fonlardan toplamda 800 milyon doların üzerinde bir çıkış gerçekleşti. Ancak pazartesi günü piyasaya umut veren bir gelişme yaşandı: Spot Bitcoin ETF’lerine toplam 274,6 milyon dolar net giriş oldu. Bu, 4 Şubat’tan bu yana en iyi günlük performans olarak kaydedildi.

En büyük giriş 127,3 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC fonuna oldu. Onu Ark Invest’in ARKB fonu 88,5 milyon dolar ve BlackRock’un IBIT fonu 42,3 milyon dolar ile takip etti. Dahası, pazartesi günü hiçbir spot Bitcoin ETF’sinde çıkış yaşanmadı. Bu gelişme Bitcoin fiyatına sınırlı bir etki yaptı. BTC, 85 bin dolar seviyesine doğru hareketlense de burada dirençle karşılaşarak 83 bin doların altına geriledi.

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Ethereum ETF’lerinde Düşüş Devam Ediyor

Bitcoin ETF’leri toparlanma sinyalleri verirken, Ethereum ETF’leri henüz benzer bir ivme yakalayamadı. Son dokuz işlem gününde fonlardan sadece çıkış yaşandı. Üstelik, son 18 gün içinde sadece 4 Mart’ta 14,6 milyon dolarlık küçük bir net giriş gerçekleşti.

Şubat ayının sonundan bu yana, Ethereum’un fiyat performansını takip eden fonlardan toplamda 663,2 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Öte yandan Şubat ortasından bu yana yüzde 30’dan fazla düşüş yaşayan ETH, 2 bin dolar seviyesini geri kazanmakta zorlanıyor ve bu seviyenin altında tutunmaya devam ediyor.