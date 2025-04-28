ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, art arda 6 gün boyunca giriş kaydederek haftalık toplamda 3 milyar doları aştı.

Mart ayından bu yana ilk kez tam anlamıyla başarılı bir hafta geçirilirken, yatırımcıların tarife savaşları nedeniyle artan belirsizliklere rağmen ilgisinin güçlü olduğu görüldü. Yalnızca 25 Nisan’da Bitcoin ETF’lerine 380 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Küresel dijital varlık piyasası toparlanma sürecinde hafif bir istikrar gösterdi. Kripto piyasasının toplam değeri 3 trilyon dolara yaklaşırken, günlük işlem hacmi yaklaşık 100 milyar dolara ulaştı. Korku ve açgözlülük endeksi ise yatırımcı duyarlılığının artık “açgözlülük” seviyesine geçtiğini ortaya koydu.

Grayscale Değer Kaybederken BlackRock Liderliği Ele Aldı

Verilere göre, piyasada 5 gün üst üste ETF girişinin yaşandığı son dönem Mart ayında gerçekleşmişti. 21 Nisan’da 381,4 milyon dolar, 22 Nisan’da 936 milyon dolar, 23 Nisan’da 916 milyon dolar ve 24 Nisan’da 442 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

BlackRock’un IBIT ETF’i, 240,15 milyon dolarlık günlük net girişle zirvede yer aldı. IBIT’in toplam net girişi 41,2 milyar dolara ulaştı. İkinci sırada ise 108,04 milyon dolarlık girişle Fidelity’nin FBTC ürünü yer aldı; toplam net girişi 11,86 milyar dolar seviyesinde konumlandı.

Grayscale’in GBTC ürünü ise değer kaybetmeye devam ediyor. 7,53 milyon dolarlık çıkış yaşayan ürün, bugüne kadar toplamda 22,69 milyar dolarlık fon kaybetti.

Bitcoin fiyatı, ETF girişleriyle aynı dönemde yüzde 10’dan fazla değer kazandı. Yazı hazırlandığı sırada BTC, ortalama 94 bin 366 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi yüzde 16 artışla 35,7 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, durumu “ETF’ler adeta Bitcoin sarhoşu oldu” sözleriyle tanımladı. Balchunas’a göre, fon akışındaki hızlı artışın arkasında, Wall Street’in favori arbitraj stratejisi olan “baz işlemi”nin dönüşü bulunuyor.

Kurumsal Yatırımcıların İlgisi Artıyor

Nisan ayı başlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin etmişti. Ayın 18 işlem gününün 9’u kırmızı kapanmıştı. Ancak Bitwise’ın Bitcoin Corporations Investor Day etkinliğinde konuşan Michael Saylor, BlackRock’un IBIT ürününün önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en büyük ETF’i olabileceğini belirtti. Saylor, IBIT’in şu anda 593,5 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Vanguard’ın S&P 500 ETF’i (VOO) gibi devleri geride bırakabileceğini söyledi.

Bitcoin ETF’lerine artan girişler, yalnızca fiyatları değil, aynı zamanda kurumsal ilgiyi de ciddi şekilde artırıyor. Sosyal medyada yatırımcıların Bitcoin’e olan güveni pekişirken, ETF’ler Bitcoin’in meşruiyet kazanmasının ve uzun vadeli potansiyelinin göstergesi olarak görülüyor.

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Glassnode verilerine göre, sürekli vadeli işlemlerde açık pozisyon miktarı 281.000 BTC’ye yükseldi ve Mart başından bu yana yüzde 15,6 arttı. Açık pozisyonlardaki bu artış, fiyatlardaki toparlanmayla birlikte kaldıraç kullanımının da arttığını gösteriyor. Buna rağmen, ortalama fonlama oranı yüzde -0,023’e geriledi. Uzmanlar, yatırımcıların yükselişi satmaya çalıştığını ve bunun ilerleyen günlerde olası bir “short squeeze” (kısa pozisyon sıkışması) yaşanabileceğini belirtiyor.