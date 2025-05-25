Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal ilgi 2025 yılında yeni bir zirveye ulaştı. ABD’deki Bitcoin ETF’leri, yılın en yüksek haftalık hacmini görerek 25 milyar dolar işlem hacmine imza attı. Bu hareketin başını ise, BlackRock’ın IBIT ürünü çekti. BlackRock’ın IBIT ETF’si, üst üste 30 gün boyunca hiç fon çıkışı yaşamadı.

2025 yılında IBIT’e net 9 milyar dolar giriş gerçekleşti. Bu performans, IBIT’i bir ay öncesine kadar 47. sıradayken, şu anda ABD’deki en çok ilgi gören ilk beş ETF arasına taşıdı. IBIT’in hızlı yükselişi, Mayıs başında 6,96 milyar dolar varlıkla altın ETF’si GLD’yi (6,5 milyar dolar) geride bırakmıştı. Ay ortasında BlackRock daha da yükselirken, GLD 14. sıraya kadar geriledi.

Bitcoin Fiyatındaki Artış Kurumsal İlgiyi Artırdı

BlackRock’ın ETF’sine yönelik bu yoğun ilgi, Bitcoin’in 112.000 dolar seviyesini test ettiği döneme denk geldi. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, Cuma günü yaptığı paylaşımda “Tüm BTC ETF’lerinde olağanüstü hareketlilik var, çoğu günlük ortalamanın iki katı hacme ulaşıyor.” dedi.

Kripto endeks fonları yöneten Bitwise ise, ilginin artarak devam edeceğini düşünüyor. “2025/2026’da Bitcoin’e Kurumsal Akış Tahminleri” başlıklı raporlarına göre, bu yıl 120 milyar dolar, 2026’da ise 300 milyar dolar net giriş öngörülüyor.

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Bitwise verilerine göre, 2024’te spot Bitcoin ETF’lerine 36,2 milyar dolar giriş oldu ve bu rakam, altın ETF’si GLD’nin ilk yıllarındaki büyümesini çok geride bıraktı. Bitcoin ETF’leri, piyasaya çıkışlarından sonraki ilk 12 ayda 125 milyar dolar yönetilen varlığa ulaşarak, GLD’ye göre 20 kat daha hızlı büyüdü. Bu ivmeyle devam ederse, Bitwise, Bitcoin ETF’lerine 2027’de yıllık 100 milyar dolar girişin “rahatlıkla” aşılabileceğini ve BTC’nin kurumsal yatırımda altını geride bırakabileceğini belirtiyor.

Kurumlar Yavaş Hareket Ediyor, Potansiyel Daha da Yüksek

Tüm bu rekorlara rağmen, 2024’te yaklaşık 35 milyar dolarlık Bitcoin talebi kenarda kaldı. Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi dev yatırımcılar, kendi iç mevzuatları gereği şimdilik beklemede. Ancak, ETF’lerin performansı arttıkça bu tablonun değişeceği öngörülüyor.

Bitwise stratejistleri, üç farklı senaryo oluşturdu:

Kötümser senaryo: Devletlerin altın rezervlerinin %1’ini Bitcoin’e kaydırması, ABD eyaletlerinin %10 BTC rezervi tutması, varlık platformlarının %0,1’lik tahsisi ve şirketlerin 58,9 milyar dolarlık yatırımı ile toplamda 150 milyar doları aşan girişler.

Devletlerin altın rezervlerinin %1’ini Bitcoin’e kaydırması, ABD eyaletlerinin %10 BTC rezervi tutması, varlık platformlarının %0,1’lik tahsisi ve şirketlerin 58,9 milyar dolarlık yatırımı ile toplamda 150 milyar doları aşan girişler. Temel senaryo: Altın rezervlerinin %5’inin BTC’ye kayması, eyaletlerde %30 benimseme, varlık platformlarında %0,5 tahsis ve şirketlerde varlıkların ikiye katlanmasıyla 600 milyar dolar giriş.

Altın rezervlerinin %5’inin BTC’ye kayması, eyaletlerde %30 benimseme, varlık platformlarında %0,5 tahsis ve şirketlerde varlıkların ikiye katlanmasıyla 600 milyar dolar giriş. İyi Senaryo: Devletlerin rezervlerinin %10’unu BTC’ye aktarması (323,4 milyar dolar), ABD eyaletlerinde %70 benimseme (45,8 milyar dolar), varlık platformlarının %1 tahsisi (600 milyar dolar) ve şirketlerin 235,6 milyar dolara ulaşması. Toplamda, bu durumda 426,9 milyar dolar Bitcoin ETF’lerine akabilir (yaklaşık 4.269.000 BTC).

Özetle, Bitcoin ETF’lerinde yükseliş trendi sürüyor ve bu büyüme, önümüzdeki yıllarda kurumsal yatırımcılar için BTC’nin altının önüne geçmesini sağlayabilir.