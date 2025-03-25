Ethereum ETF’lerindeki sürekli fon çıkışlarına rağmen, büyük yatırımcıların (balinaların) hareketleri ve borsa akışlarındaki olumlu sinyaller, ETH’nin bir sıçrama yapmaya yakın olabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta kripto piyasasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri spot piyasasında dikkat çeken bir trend değişikliği yaşandı. Bu değişim, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yansıdı; ancak Ethereum ürünleri söz konusu toparlanmadan faydalanamadı.

CoinGlass verilerine göre, spot Bitcoin ETF’leri son bir hafta boyunca her işlem gününde pozitif girişler kaydederken, Ethereum ETF’lerinden fon çıkışları devam etti. Ethereum ETF’lerinden gelen çıkışlara rağmen, ETH değeri son yedi günde yaklaşık yüzde 10 artarak 2 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin (BTC) de benzer şekilde yüzde 5 civarında değer kazandı ve CoinMarketCap verilerine göre şu anda yaklaşık 87 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ETF’leri Yeşil Günler Geçiriyor

17-21 Mart tarihleri arasında spot Bitcoin ETF’leri, toplamda 745 milyon dolara yakın pozitif fon akışı gördü. Neredeyse tüm ürünler belirli günlerde girişler kaydetti; ancak en yüksek depozit miktarını BlackRock’ın IBIT ürünü gerçekleştirdi. Ayrıca ETF’ler 4 Şubat’tan bu yana en iyi net giriş gününü Pazartesi günü yaşadı ve yatırımcılar fonlara 274 milyon dolardan fazla para yatırdı.

IBIT, Fidelity’nin FBTC’si, Ark Invest/21Shares’in ARKB’si ve Bitwise’ın BITB’si sırasıyla 42,3 milyon dolar, 127,3 milyon dolar, 88,5 milyon dolar ve 2,3 milyon dolarlık girişler kaydetti. Grayscale’in GBTC’si de dâhil olmak üzere diğer fonlar ise herhangi bir çıkış yaşamadı.

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Bir sonraki gün yalnızca IBIT, 218 milyon dolardan fazla pozitif akış gördü. Aynı gün, yatırımcılar ARKB’den yaklaşık 9 milyon dolar çekti. Bu gelişmeyle birlikte toplam giriş miktarı 209 milyon dolara ulaştı. Haftanın geri kalan işlem günlerinde ETF’ler sırasıyla 11,8 milyon dolar, 165,7 milyon dolar ve 83,1 milyon dolarlık girişler kaydetti.

Ethereum ETF’lerinde Çıkışlar Devam Ediyor

Ethereum ETF’lerindeki fon çıkışları hafta boyunca sürdü. Pazartesi’den Cuma’ya kadar toplamda 102,9 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı. Grayscale’in ETHE’si ve 21Shares’in CETH’si dışında hiçbir Ethereum ETF’si pozitif giriş kaydetmedi. Söz konusu ETF’ler yalnızca Çarşamba günü, 19 Mart’ta pozitif akış yaşadı.

Aylık bazda bakıldığında, Amerikan spot Ethereum ETF’lerinden en az 760 milyon dolarlık fon çekildiği görülüyor. Bu çıkışların neden olduğu satış baskısı, büyük yatırımcıların azalan aktiviteleriyle daha da arttı. 10 bin ETH’den fazla tutan cüzdan adreslerinin sayısı 999’dan 919’a düştü.