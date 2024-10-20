Bitcoin ve Ethereum ETF’leri geride bıraktığımız 5 günlük süreçte yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

14 Ekim Pazartesi günü başlayan haftada spot Bitcoin ETF’lerine 2 milyar doların üzerinde net sermaye girişi gerçekleşti. Böylelikle spot Bitcoin ETF’leri, Mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Spot Bitcoin ETF’lerinde son 5 gündeki en yüksek girişler Pazartesi günü 555,9 milyon dolarla kaydedildi. Bitcoin ETF’lerine Salı günü 371 milyon dolar, Çarşamba günü 458,5 milyon dolar, Perşembe günü 470,5 milyon dolar ve Cuma günü 273,7 milyon dolarlık net sermaye girişi gerçekleşti. Toplam haftalık net sermaye girişi 2,132 milyar dolar olarak kaydedildi. Sonuç olarak 14-18 Ekim haftası, Bitcoin ETF’lerinin 2,5 milyar dolarlık giriş yaşadığı 11-15 Mart haftasından sonraki en iyi ikinci hafta olarak kayıtlara geçti.

BlackRock’un IBIT ETF’si, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde günlük net sermaye girişlerine liderlik etti. IBIT üç günde 1 milyar doların üzerinde net sermaye girişi kaydetti. Bu süreçte Fidelity’nin FBTC’si 348 milyon dolar ve Ark Invest’in ARKB’si ise 306,1 milyon dolarlık net sermaye girişi yaşadı.

Bu bir haftalık zaman diliminde Bitcoin fiyatı da ciddi bir artış yaşadı. 11 Ekim Cuma günü 62.500 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin 18 Ekim Cuma günü 69.000 dolar seviyesine dokundu.

Ethereum ETF’lerinde de Talep Artıyor

Spot Ethereum ETF’leri ise Temmuz ayındaki lansmanlarından bu yana beklentilerin altında performans gösterdi. Ancak Çarşamba ve Perşembe günleri Ethereum ETF’leri de etkileyici bir performans sergiledi. Bu ETF’ler toplamda 78,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve Ethereum ETF’lerinin, Ağustos ayından bu yana en iyi haftalık performansı olarak kayıtlara geçti.

ETH fiyatı ise bu süreçte 2.450 dolardan 2.640 dolara kadar yükseldi. Sonuç olarak Bitcoin ve Ethereum ETF’leri son bir haftalık zaman diliminde güçlü performanslar sergiledi ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.