ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri haftaya güçlü bir başlangıç yaparak 7 Ekim Pazartesi günü 235 milyon doların üzerinde net sermaye girişi kaydetti.

Pazartesi günü yaklaşık 104 milyon dolarlık net giriş kaydeden Fidelity’nin FBTC ETF’i ilk sırada yer alıyor. Onu 98 milyon dolarlık girişle BlackRock’ın IBTC ETF’i takip ediyor.

Lider kripto para birimi 7 Ekim Pazartesi günü Asya seansında yükselişe geçerek 64.000 dolara dokundu. Ancak bu seviyede tutunamayan lider kripto para birimi BTC son 24 saatte %1,8’lik düşüş yaşayarak 62.360 dolara kadar geriledi.

Bitcoin ETF’leri Büyümeye Devam Ediyor

Bu yılın başında piyasaya sürülen Bitcoin ETF’leri, kripto para piyasasındaki en önemli yükseliş katalizörlerinden biri olarak ön plana çıkmayı başardı. Kripto para topluluğu, spot Bitcoin ETF’lerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere 1 Ekim’de artan jeopolitik gerilimler neticesinde spot Bitcoin ETF’lerinde 242 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşmişti.

Geride bıraktığımız hafta 3 gün üst üste negatif sermaye girişi kaydeden Bitcoin ETF’leri yeni haftayla birlikte tekrar pozitif sermaye girişi kaydetmeye başladı.

Kripto para analitik şirketi CryptoQuant, Bitcoin ETF’lerine yönelik talebin yeniden artmasıyla Bitcoin’in fiyatının önemli ölçüde yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor. BlackRock’un dijital varlıklar birimi başkanı Robbie Mitchnick ise Bitcoin’in hisse senetleriyle sıkı bir korelasyon içerisinde olmasına rağmen onu riskten korunma aracı olarak gördüğünü söyledi.

Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin yeniden canlanması ve pozitif sermaye girişleri kaydedilmesi durumunda BTC’nin fiyat performansının önemli ölçüde güçleneceği tahmin ediliyor.