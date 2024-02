Bitcoin 2024’te şimdiye kadar şahane bir yıl geçirirken, altın ve altın türevi yatırım ürünleri kan kaybediyor. Bunun bir sebebi de Bitcoin.

Yeni yıla düşüş trendinde giren altın, ABD’de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) beklenenden yüksek gelmesiyle düşüşü hızlandırdı. Yılı 2.062 dolarda açan ons altın, dün 1.984 dolara kadar geriledi. Gün itibarıyla biraz toparlanan ons altın, 2.002 dolardan işlem görüyor.

Altın yıl başından beri değer kaybederken, Bitcoin adeta uçuşa geçti.

Yeni yıla 42 bin doların biraz üzerinde başlayan BTC, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmasının ardından yüksek dalgalanma gösterdi. Önce 46 bin dolara kadar yükseldi, kısa süre sonra ise 39.500 dolara çakıldı.

Ancak BTC, spot ETF’lerin şubat ayında yoğun ilgi görmesiyle yeniden tırmanışa geçti. Son 7 günde yüzde 15, bir ayda ise yüzde 22 değer kazandı. Uzun süredir ilk kez 52 bin doları geçen BTC, hala bu seviyenin üzerinden işlem görüyor.

İki varlığın performansı borsa yatırım fonlarına da yansıdı. Ocak ayında işleme açılan 11 spot Bitcoin ETF’ye tam anlamıyla yatırım yağıyor.

Bitcoin ETF’leri geçtiğimiz dört günde 43.300 BTC yatırım aldı. Söz konusu ETF’lerin yönettiği toplam BTC miktarıysa 242.090’a ulaştı.

Öte yandan, yatırımcılar altın fiyatını izleyen ETF’lerden kaçıyor. Bloomberg analisti Eric Balchunas, en büyük 14 altın ETF’sinin 11’inden yatırım çıktığını açıkladı.

Analiste göre, yıl başından beri altın ETF’lerinden net 2,394 milyar dolar çıktı. Yalnızca VanEck Merk Gold Shares, FT Vest Gold Strategy Target Income ETF ve Proshares UltraShort Gold net artış kaydetti.

Meanwhile it’s a pretty bad scene right now in the gold ETFs category… via @SirYappityyapp in our just published weekly flow note pic.twitter.com/C0T17JZpiA

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 14, 2024