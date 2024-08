Kurumsal yatırımcılar spot Bitcoin ETF’lere hala sermaye akıtıyor. Ancak Ethereum ürünleri için durum aynı değil.

Farside Investors verilerine göre, ABD’de listelenen spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) 26 Ağustos’ta net 202,6 milyon dolar yatırıldı. Bu değer Bitcoin ETF’ler için ağustos ayının en yüksek ikinci günlük fon girişini temsil ediyor. Bitcoin ETF’ler art arda sekiz işlem gününü yeşil kapattı.

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), 224 milyon dolar net giriş ile günün kazananı oldu. Franklin Bitcoin ETF’ye (EZBC) net 5,5 milyon dolar, WisdomTree Bitcoin Fund’a (BTCW) 5,1 milyon dolar yatırıldı.

Aynı süreçte Fidelity, Bitwise ve VanEck’in ETF’lerinden toplamda net 32 milyon dolar çekildi. Grayscale’in iki fonu GBTC ve BTC’de ise net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Bitcoin ETF Flow (US$ million) – 2024-08-26

TOTAL NET FLOW: 202.6

IBIT: 224.1

FBTC: -8.3

BITB: -16.6

ARKB: 0

BTCO: 0

EZBC: 5.5

BRRR: 0

HODL: -7.2

BTCW: 5.1

GBTC: 0

BTC: 0

For all the data & disclaimers visit:https://t.co/Wg6Qpn0Pqw

— Farside Investors (@FarsideUK) August 27, 2024