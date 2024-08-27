Kurumsal yatırımcılar spot Bitcoin ETF’lere hala sermaye akıtıyor. Ancak Ethereum ürünleri için durum aynı değil.

Farside Investors verilerine göre, ABD’de listelenen spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) 26 Ağustos’ta net 202,6 milyon dolar yatırıldı. Bu değer Bitcoin ETF’ler için ağustos ayının en yüksek ikinci günlük fon girişini temsil ediyor. Bitcoin ETF’ler art arda sekiz işlem gününü yeşil kapattı.

Bitcoin ETF’ler Hala Popüler

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), 224 milyon dolar net giriş ile günün kazananı oldu. Franklin Bitcoin ETF’ye (EZBC) net 5,5 milyon dolar, WisdomTree Bitcoin Fund’a (BTCW) 5,1 milyon dolar yatırıldı.

Aynı süreçte Fidelity, Bitwise ve VanEck’in ETF’lerinden toplamda net 32 milyon dolar çekildi. Grayscale’in iki fonu GBTC ve BTC’de ise net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Bitcoin ETF Flow (US$ million) – 2024-08-26 TOTAL NET FLOW: 202.6 IBIT: 224.1

FBTC: -8.3

BITB: -16.6

ARKB: 0

BTCO: 0

EZBC: 5.5

BRRR: 0

HODL: -7.2

BTCW: 5.1

GBTC: 0

BTC: 0 For all the data & disclaimers visit:https://t.co/Wg6Qpn0Pqw — Farside Investors (@FarsideUK) August 27, 2024

Küresel kripto ürünleri de pozitife döndü. Varlık yönetim şirketi CoinShares, dijital varlık ürünlerine geçtiğimiz hafta 533 milyon dolar yatırıldığını açıkladı.

Yatırımcılar Ethereum ETF’lerden Kaçıyor

Ethereum ETF piyasası, Bitcoin ürünlerinden çok farklı bir görüntü çiziyor. Ethereum ETF’lerden 26 Ağustos’ta net 13,2 milyon dolar çekildi.

Çıkan değerin büyük kısmından Grayscale’in ETHE fonu sorumlu. Fidelity ve Franklin’in fonlarından görece daha düşük değerler çıkarken, diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

Grayscale’in ETHE fonundan işleme açıldığından beri 2,5 milyar dolar çekildi. Fakat bu beklenen bir durumdu ve çıkış trendi henüz son bulmayacak gibi duruyor.