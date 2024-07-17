Bitcoin fiyatının hafta sonundan beri gösterdiği güçlü yükseliş hareketine ETF’lerin başarılı performansı eşlik ediyor. Spot BTC borsa yatırım fonları (ETF), art arda sekiz günü yeşil ile kapattı.

Bitcoin ETF’lere Milyonlarca Dolar Girdi

Farside Investors verilerine göre, 16 Temmuz’da ABD’de listelenen 11 spot Bitcoin ETF’ye net 422,5 milyon dolar girdi. Söz konusu değer, ETF’lerin haziran başından beri gösterdiği en iyi günlük performansı temsil ediyor.

Fon akışlarına çoğu zaman olduğu gibi salı günü de BlackRock’ın fonu IBIT liderlik etti. IBIT’e net 260,2 milyon dolar yatırıldı.

IBIT’i 61,1 milyon dolar ile FBTC, 29,8 milyon dolar ile ARKB, 22 milyon dolar ile HODL ve 20,5 milyon dolar ile BTCO izliyor.

Diğer fonlardan BITB’ye 17,3 milyon dolar, EZBC’ye 9,4 milyon dolar ve BRRR’ye 2,2 milyon dolar girerken, Grayscale’in fonu GBTC, BTCW ve DEFI’da net değer değişikliği yaşanmadı.

Görece dengeli bir yatırım dağılımının gözlendiği 16 Temmuz’da net fon akışı bakımından negatif performans gösteren hiçbir ETF bulunmuyor.

Bitcoin ETF’ler haftanın ikinci gününü de yeşilde kapatarak, art arda sekiz gün boyunca yatırım almış oldu. ETF’lere yalnızca bu hafta yatırılan değer 520 milyon doları geçiyor. Spot Bitcoin ETF’lere son sekiz günde yatırılan toplam net değer ise 1,7 milyar doların üzerinde.

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Spot ETF’ler ile birlikte Bitcoin’in kendisi de yükselişte. Donald Trump’a düzenlenen başarısız suikast girişimi sonrası yukarı yönelen BTC, 58 bin dolardan 66 bin dolara kadar yükseldi. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 65 bin dolar civarından işlem görüyor.